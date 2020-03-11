“白南準50周年回顧展”將在荷蘭舉行. March. 11, 2020 07:46. by 金民 kimmin@donga.com. 蘊含著白南準(1932~2006年)的50多年藝術世界的作品繼英國之後將在荷蘭與觀眾見面。荷蘭阿姆斯特丹市立美術館(Stedelijk Museum Amsterdam)宣布，從14日起將舉辦白南準回顧展《The Future is Now》。 阿姆斯特丹市立美術館於1895年在阿姆斯特丹由地方政府主導和個人贊助建立，收藏近現代美術和設計作品並舉辦展覽。市立美術館位於阿姆斯特丹的荷蘭國立博物館和梵高美術館所在的“博物館廣場”，每年接待遊客60多萬人。此次展覽是在荷蘭舉行的白南準個人展中規模最大的一次。 阿姆斯特丹市立美術館強調稱，很久以前就與白南準結緣了。據美術館介紹，白南準1977年在這裏舉辦了個人展。展覽1年後，美術館收藏了白南準的作品《TV部門》，美術館評價稱“該作品成為了市立美術館的時間基礎(time-based)媒體藝術作品收藏系列的基柱石”。 此外，還介紹了1984年白南準參加在市立美術館舉行的集體展出《The Luminous Image》的事實。美術館方面自豪地說：“我們不僅為以白南準為代表的新藝術提供展示空間，而且購買和贊助了作品。我們是為數不多的從一開始就認可媒體藝術的美術館之一。” 此次展覽是去年10月17日至今年2月9日在英國倫敦泰特現代美術館舉行的同名展覽的巡回展。與泰特現代美術館不同，阿姆斯特丹市立美術館建於19世紀，由多個小房間組成，作品將配合美術館，布置在16個展廳。市立美術館展覽將一直舉行到8月23日，之後還會在新加坡和美國巡回展出。

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