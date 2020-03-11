柳賢振和金廣鉉雙雙完成無失分好投. March. 11, 2020 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)證明自己是最佳投手的料，而金廣鉉(32歲•聖路易紅雀•照片)再次證明了自己是準備充分的先發投手。代表韓國的兩位左手投手柳賢振和金廣鉉在美國職棒大聯盟(MLB)季前賽上都完成了漂亮的好投。 10日，柳賢振在美國佛羅裏達州達尼丁TD球公園球場舉行的與坦帕灣閃電隊的比賽中首發出場，在4又3分之1局內取得3個被安打、4個脫三振，以無失分的成績首次在本賽季的季前賽上成為勝利投手。在季前賽首次出場(2局失1分)、練習賽(3又3分之2局失1分)中連續失分的柳賢振當天用完美的投球證明了自己的價值 這是最近出場中最期待的柳賢振的樣子。柳賢振在第1局上半局以三名擊球手連續出局的方式完美開局，之後雖然他在第2局上半局被先發擊球手威利•亞當斯擊出2壘打，面臨危機，但是通過三振收拾喬伊•溫德爾之後，又讓其他兩名擊球手無功而返。雖然在第3局上半局也讓對方擊出2個安打，但在2人出局1、2壘有人的情況下，讓凱文•基爾邁爾三振出局，再次擺脫了危機。第四局上半局還是三名擊球手連續出局。到第4局為止，投球數只有54個，但在第5回局上半局他又登上了投手踏板，用1壘地滾球處理了首發擊球手，然後下了投手踏板。當天他的64個總投球數中有44個是好球。在柳賢振下場時，觀眾們向展現出王牌投手投球表現的他起立鼓掌。 賽後柳賢振表示：“沒有出現一個四壞球上壘，所以很滿意。現在是增加投球數和局數的階段，一切都按計劃順利進行。”對於自己得到觀眾起立鼓掌的待遇，他笑著表示：“被鼓掌很開心。賽季時應該也會得到很多掌聲。” 與效力於坦帕灣隊的東山高中後輩崔誌萬(29歲)的對決再次被推遲。在5日進行的兩隊對決中，柳賢振原本計劃上場，但由於在練習賽上出場，改變了日程，因此雙方未能進行正面對決，而當天崔誌萬則缺席。相反，柳賢振與日本擊球手筒香嘉智(29歲)展開“韓日戰”，並以2次有效擊球、無安打(地滾球-三振)完全封住了筒香嘉智。多倫多隊憑借與柳賢振組成接投手組的丹尼•詹森在第一局下半局擊出的滿壘本壘打等痛快的擊球，以8比3戰勝了坦帕灣隊。 同一天，在佛羅裏達州麥爾茲堡海蒙德體育場舉行的與明尼蘇達雙城隊的比賽上首發出場的金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀)當天也頗具威力。在出場的3局時間裏，他取得2個被安打、4個脫三振，以無失分的表現延續了個人季前賽平均責任失分“0”的行進。 在之前的比賽中以壓倒性優勢料理對方擊球手的金廣鉉當天還展示了出色的危機管理能力。在第3局上半局1人出局後，被亞歷克斯•阿比拉、吉爾伯托•塞萊斯蒂諾連續擊出安打，一度陷入失分危機，但此後他以騰空球、3壘手前的地滾球成功度過危機，以無失分結束比賽。在之前的比賽中投了2局的金廣鉉當天投了3局，投球數也增加到46個，向著常規賽首發位置順利前進。金廣鉉的4場季前賽數據是8局、5個被安打、11個脫三振，無失分。 另外在美國，在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)不斷擴散的情況下，MLB決定仍按計劃進行季前賽和常規賽的日程。同一天，MLB事務局召開了有30支球隊參加的電話會議，並發表了上述內容的聲明。事務局表示，在球隊設施內的更衣室和俱樂部內，只允許球員和必要人員出入，限制媒體出入，同時將采訪區域遷移到與現在不同的地方。MLB常規賽將於27日拉開帷幕。

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