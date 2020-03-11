充電一次就能跑800公裏的電池源泉技術向前邁進一大步. March. 11, 2020 07:46. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子綜合技術院成功開發出了提高作為新一代電池備受矚目的“全固態電池(All-Solid-State battery)”的壽命和安全性，同時大小卻減半的源泉技術。 三星電子綜合技術院10日表示，一次充電可以行駛800公裏，可以充電1000次以上的全固態電池研究結果被刊載到了世界性學術雜誌《自然•能源》上。《自然•能源》是全球1.2萬多個學術期刊中排名前10位的權威學術雜誌。 全固態電池是電池正極和負極之間的電解質由固體形態替代液體形態的電池。與目前大部分電池企業生產的鋰離子電池相比，全固態電池的容量更大，安全性更高。但是，通常用於全固態電池的電池陰極材料“鋰金屬”在充電時，會在陰極表面堆積，從而破壞電池隔膜，最終導致電池壽命和安全性下降，即所謂的“樹枝狀晶體”問題，目前在解決該問題時存在技術難題。三星電子綜合技術院與三星電子日本研究所共同在世界上首次使用了“析出型鋰陰極技術”，找到了解決難題的頭緒。 三星電子綜合技術院大師林東民表示：“通過此次研究，我們確保了可以革新性地增加電動汽車行駛距離的核心源泉技術。將通過研究全固態電池材料和量產技術，克服新一代電池的局限。”

한국어