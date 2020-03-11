文在寅總統：“要與限制入境國家磋商允許企業人士例外”. March. 11, 2020 07:46. by 朴孝睦記者、韓基宰記者 tree624@donga.com,record@donga.com. 文在寅總統10日就新型冠狀肺炎向內閣下達指示，要求與采取限制韓國人入境措施的國家“磋商允許韓國企業人士作為例外入境的方案”。 青瓦臺發言人姜敏錫在當天的吹風會上表示：“文在寅總統指示通過外交渠道磋商允許持有健康狀態確認書的企業人士入境的方案”，“所謂健康狀態確認書就是新冠病毒檢測陰性結果（證明）。”也就是說，在禁止及限制韓國人入境的國家超過100個的情況下，由政府出面確認不是新冠病毒感染者，為企業家們訪問限制入境的國家開辟道路。這是因為，如果受新冠疫情的影響，韓國企業的海外工廠生產出現差池，經濟損失將進壹步擴大。據三星顯示器公司透露，駐越南大使館要求越南政府把即將進入越南的700多名三星顯示器公司和合作公司的員工排除在為期兩周的隔離措施之外。越南政府從上個月29日開始決定把從韓國進來的所有人隔離兩周。 青瓦臺相關人士表示：“健康狀態確認書將在國家指定醫院發放”，“如果說明新確診患者人數也進入了減少趨勢，我們期待，對於不得不緊急出差的企業，他們可能會例外地允許他們入境。”對於“日本是否也包括在磋商對象國中”的提問，他回答稱，“很難斷定具體會與哪個國家進行磋商”。 外交當局表示，正在以企業家急需出差的國家為中心，制定優先順序進行交涉。據外交當局透露，到目前為止，已經有壹兩個限制入境的國家例外地允許部分韓國人入境。外交高層當局人士當天表示：“（從企業方面）接到了土耳其、中國、越南、印度、科威特、卡塔爾等國的（困難事項）申請”，“如果工廠不運轉，就會造成彼此均有損失，因此正在要求例外入境。”另壹位外交官員表示：“我們正在與所有需要的地方進行磋商。”

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