意大利發布為期4周的全民移動限行令. March. 11, 2020 07:47. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 世界各國為了防止新型冠狀肺炎的擴散，紛紛出臺了強硬的應對措施。意大利發生了全民出行受到限制的前所未有的事態。 意大利政府當地時間9日在統計顯示新冠肺炎確診患者數比前壹天增加1797名、累計達到9172名（死亡者463名）後，立即發布了全國移動限制令。這距離前壹天對北部羅姆巴迪亞省等15個地區采取封鎖措施僅隔壹天。 根據這壹措施，截止到4月3日，6048萬名意大利國民除健康問題等例外原因外，不得離開居住地。不僅是意大利，法國、德國、西班牙等歐洲主要國家也隨著確診患者超過1000名，正在制定臨時關閉公共場所、召開緊急安保會議等對策。據路透社報道，為制定新冠肺炎共同應對措施，決定近期召開歐盟27個成員國領導人緊急視頻峰會。 此外，中東地區的伊朗確診病例已超過7000例，美國確診病例也超過700例，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。全球死亡人數已超過4000人。此前壹直對新冠肺炎疫情持慎重態度的世界衛生組織當天警告說：“大流行病的威脅已經成為現實。”

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