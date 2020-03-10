首都圈醫院接連關閉，美國和歐洲患者急癥……現在不是放松的時候. March. 10, 2020 07:38. . 首爾和京畿地區接連發生了因新冠肺炎患者而關閉醫院的事件。每天都有6800多名外來患者前來就診的京畿盆唐首爾大學醫院，在1名職員被確診後，昨天中斷了門診治療，關閉了部分設施。前天，在首爾中區白醫院，隱瞞曾在大邱居住事實而住院的患者被確診為感染患者，導致門診和急診室的運營中斷。白醫院是分離呼吸器官疾病患者和非疾病患者進行診療的“國民安心醫院”，但在安心醫院管理上出現了漏洞。 在居住人口占全國壹半的首都圈地區，每天有數千名外來患者就診的大型醫院裏接連出現感染者，這是專家們最擔心的事情。不僅免疫力低下的患者密集，而且院內出現患者時需要關閉病房和隔離醫療人員，地區醫療系統癱瘓，因此如果初期應對失敗，連重癥和急診患者都會受到損害。 傳播途徑不明的感染接連發生，也增加了擴散的憂慮。從本月6日開始中斷門診和急診室運營的京畿城南的安心醫院盆唐濟生醫院，4天內新增了13名患者，但防疫當局卻沒有找到第壹個患者。首都圈內首次因院內感染而壹度關閉醫院、昨天重新運營的首爾恩平聖母醫院也不知道感染途徑。 隨著對大邱新天地教徒的檢查結束，從前天開始，新冠肺炎新增患者每天減少到200人左右。但是大邱和慶尚北道以外地區持續發生“完全不明白”集體感染，不能放松警惕。首爾的130名患者中，不知道感染源的患者比率為35%，比大邱（18%）和慶北（28%）高出很多。由於“完全不明白”感染是隨時可能演變成大集體感染的雷管，因此要找出聯系環節。 隨著全球範圍的疫情擴散，患者逆向流入的可能性也必須關註。昨天在水原，壹名從意大利回來的20多歲男性被確診感染。意大利壹天新增患者超過1000人，包括米蘭和威尼斯在內的15個地區處於封鎖狀態。美國包括華盛頓、加利福尼亞、紐約在內的9個州也宣布進入緊急狀態。 文在寅總統昨天表示，“絕對不能樂觀”，但“韓國可以被評價為防疫的典範”。目前，世界100多個國家對韓國人實行入境限制，空路海路堵塞，買不到口罩心急如焚。在大邱因為沒有病床而等待住院的確診患者超過2200人。現在不是進行脫離現實的自吹自擂的時候，而是應該考慮到最壞的情況，更加緊張起來。

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