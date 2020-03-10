希特勒和拿破侖的失誤. March. 10, 2020 07:38. . 發明輪船的富爾頓既是發明家，又是武器開發者。他開發了潛水艇和魚雷，獻給了拿破侖，但在實驗階段失敗了。這艘潛艇的名字叫諾蒂勒斯。受挫的富爾頓離開法國回到美國，在輪船上獲得了成功。富爾頓在拿破侖手下開展潛水艇和魚雷開發事業是有原因的。拿破侖在遠征俄羅斯失敗之前，壹直高奏凱歌。終於通過第壹通令成為皇帝。而就在10年前法國剛把路易十六送上斷頭臺，拿破侖的即位不僅是戲劇性的，也是變化無常的。 如果沒有壹點幹擾，拿破侖可能走得更紮實壹些。也有可能他不會果斷地去遠征毀滅他的俄羅斯。那個妨礙者是英國。英國使拿破侖每件事的勝利都變得不完整。據說，經常富於感傷的拿破侖甚至說，英國是為了妨礙我而誕生的存在。拿破侖認為，在占領英國之前什麽也成不了。但得益於強大的英國海軍，法國無法越過那狹窄的多佛海峽。因此，他們甚至追求潛艇、魚雷、輪船等創意。 150年後，希特勒自信地說：“我不會重蹈拿破侖的覆轍。”但是，他仍然沿襲了拿破侖的兩個決定性失誤。第壹，除了英國，試圖征服大陸。他後來制定了進攻英國的計劃。這次雖然有潛水艇和魚雷，性能也更卓越，但是有其他的不足。因為事前沒有做好充分的準備。攻打俄羅斯也是如此。雖然他誇口稱“我與眾不同”，但就像踩著影子壹樣沿襲了拿破侖的失誤。為什麽會這樣呢？因為他們沒有認真研究對手，而是相信自己更出色。最近韓國社會突然消失的話就是“積弊”。難道是因為選舉時期？還是那些輕視歷史的人發現了同樣，不，更嚴重的自己？與其說他們發現了，不如說是國民發現了。

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