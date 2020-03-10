朝鮮向東海發射3枚短程發射體，金正恩親筆信五天後再發挑釁. March. 10, 2020 07:39. by 尹相虎 軍事專門記者•朴孝睦記者 tree624@donga.com. 9日，朝鮮在鹹鏡南道善德一帶向東海發射了很有可能是超大型放射炮(KN-25)的3枚短程發射體。這距離2日在國務委員會委員長金正恩的參觀下在江原道元山發射超大型放射炮僅過了一周時間。金委員長向青瓦臺發送以安慰新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散為內容的親筆信後，時隔5天再次進行武力示威，其背景備受關註。 據韓國軍方透露，9日上午7點36分左右，移動式發射車輛(TEL)上接連發射的3枚發射體落在東海東北方向的海面上。據了解，該發射體飛行距離約200公裏，定點高度約50公裏。軍方相關人士表示：“這可能是朝方在試驗超大型放射炮的連續發射能力和準確性。”軍方認為，作為冬訓的一環，朝鮮發射包括短程發射體在內的240•300毫米等多種類型的發射炮，實施聯合打擊訓練，並對這一與《9•19南北軍事協議》精神相背離的行為表示強烈的遺憾。

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