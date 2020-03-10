封鎖計劃泄露引發逃離潮，意大利暴發“新冠疫情恐慌”. March. 10, 2020 07:39. by 巴黎=常駐記者 金潤鐘、趙維羅記者 zozo@donga.com,jyr0101@donga.com. 當地時間8日，意大利壹天內暴增了近1500名新型冠狀病毒肺炎確診病例。在意大利政府采取封鎖措施的地區，出現了“大逃亡”現象，加劇了意大利的混亂。 ○封鎖地區居民逃離隊伍 據意大利衛生部門統計，當天新冠肺炎確診病例為7375例，比前壹日增加1492例。從增加趨勢來看，預計不久後確診病例將比韓國（7382名）多。死亡人數增加了133人，達到366人。意大利政府前壹天在北部羅姆巴爾迪亞省等15個地區發布了限制出入的行政命令，1600萬名相關地區居民實際上被隔離，但是劇增勢頭並未減弱。 問題是，“社會混亂”現象比新冠疫情激增勢頭還要嚴重。據英國《衛報》報道，北部最大城市米蘭、旅遊城市威尼斯等被下達封鎖令的地區居民，在政府宣布封鎖令之前就利用私家車離開了家鄉。火車站也擠滿了人。因為意大利總理孔特發給地方自治團體的文件被泄露。米蘭的壹位病毒專家表示：“很多人逃離封鎖地區，（感染擴散的）反效果令人擔憂。”由此，南北部地區之間甚至產生了“地區矛盾”。南部普利亞省省長米凱萊·埃米利亞諾說：“轉頭回家吧。妳們是在搬運病毒。” 到處都在發生暴動。為防止病毒擴散，意大利政府禁止監獄探視，北部博洛尼亞附近的摩德納監獄發生暴動，造成3人死亡。南部法比亞監獄也發生騷亂，在押人員將兩名獄警扣為人質。 ○中國人多，政府應對不力 新冠疫情在意大利迅速擴散的主要原因有：與中國的交流、意大利人特有的樂觀性格、社會老齡化。當地媒體分析說，再加上意大利當局不成熟的應對方式，造成了災難性的後果。 生活在意大利的中國人有30萬人，居歐洲第四位。他們集中在北部的時尚城市米蘭和纖維城市普拉托。在紡織廠等地工作的中國人中，絕大多數生活在惡劣的衛生環境中。當地消息靈通人士解釋說:"壹個房間住著好幾個人，很容易導致感染擴散，很難掌握正確的途徑。" 意大利人特有的樂觀、個人主義傾向是不利因素。《華爾街日報》報道說：“直到不久前，北部地區的滑雪場還非常擁擠，米蘭的酒館裏還舉行了宴會。盡管政府發出警告，但多數意大利人還是堅持按照平時的做法，聲稱‘我的生活不會停止’。” 老齡化也對擴散產生了影響。意大利65歲以上人口比率為22.6%（2018年標準），僅次於日本。有人指出，由於很多老人免疫力低下，所以擴散速度更快。醫療系統也比較薄弱。中央大學藥學系教授薛大佑（音譯）解釋說：“意大利不僅醫生和護士數量少，而且醫療設施和醫療接近性也差。”政府的疏忽應對造成了更大的損失。意大利當局至今仍未找到最初感染者“0號患者”的下落。高麗大學感染內科教授崔元錫（音譯）解釋說：“如果有了解並切斷初期患者和感染途徑的措施，感染擴散就不會這麽快。” ○歐洲和中東的擴散趨勢持續 法國的確診患者人數比前壹天增加177人，達到1126人，超過了1000人。在德國（902名）、西班牙（613名）、瑞士（337名）等其他歐洲國家，新冠肺炎的擴散速度也非常快。 對此，捷克總理安德烈·巴比什要求意大利政府禁止本國公民到歐洲旅遊。奧地利、克羅地亞等國決定加強對經意大利過境者的檢查。《紐約時報》說，“受新冠肺炎影響，壹向以全世界最開放、最民主自居的歐洲國家正在走向封閉”。 在中東地區，伊朗確診病例達6566例，巴林（85例）、科威特（64例）等國的新冠疫情正在蔓延。

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