鄭在元奪得速滑世界杯男子集體出發項目金牌. March. 10, 2020 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. “2018平昌領跑者”鄭在元(19歲•韓國體育大學)在成人舞臺上首次品嘗到了冠軍的滋味。 9日，鄭在元在荷蘭海倫芬蒂阿爾夫冰上競技中心舉行的2019~2020賽季國際滑聯(ISU)速滑世界杯第6站(總決賽)男子集體出發比賽中，以戲劇性的最後階段飛馳，摘得了金牌(7分47秒06)。憑借這枚金牌，鄭在元在世界杯第1至第6站比賽上共獲得462分，並最終以總成績第3名結束了賽季。 鄭在元作為曾經的集體出發世界最強者前輩李承勛的搭檔，在2017年進入了國家代表隊。他的作用是在比賽初•中期消耗其他國家選手的同時，配合王牌選手李承勛的節奏。當時還是高中生的鄭在元出色地完成了自己的任務，李承勛在2018年平昌冬季奧運會上獲得了金牌。在此過程中他還卷入了“因為成績至上主義，只有年輕選手被強迫犧牲”的爭議當中。 鄭在元並沒有只停留在領跑者的位置。通過和前輩們一起訓練時獲得的秘訣塑造了自己的風格。然後，他最終成功“獨當一面”。這是他集體出發入門3年多來，首枚成年國際比賽金牌。 SBS冰上解說委員諸葛成烈(議政府市廳主教練)表示：“事實上，沒有預料到(在元)會奪得金牌。這段時間他著重訓練了其他項目，再加上傷病等原因，他心裏受了不少苦。”諸葛委員對他給予很高的評價，“鄭在元從開始就一直緊挨著曼蒂亞的身後安排體力，在最後階段不可思議地捕捉到其他選手體力消耗殆盡的瞬間，並奮力追趕。曼蒂亞認為，他目前對集體出發的領悟最快。因為是鄭在元，所以是能夠做出的選擇。” 在400米跑道上跑16圈的集體出發最近的趨勢是，從開始到最後都傾註所有。一年前的第一名成績還是8分出頭左右，現在的成績大幅提高至7分40~50秒左右。事實上，領跑者的作用已經變得毫無意義。有評價稱，鄭在元持續進行短道速滑訓練也起到了很大幫助。諸葛委員表示：“為了升級在所有區間內保持較快速度的‘沖刺耐力’，並應對彎道區間內選手之間的沖突變數，短道速滑訓練是必須的。如果鄭在元能與短道速滑出身，繼自己之後排在總成績第四位的嚴千浩(28歲•體育彩票)形成良性競爭機制，便可以得到同步上升效果。”

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