捷恩斯首次推出SUV GV80的汽油版車型. March. 10, 2020 07:39. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車的高級品牌捷恩斯(Genesis)開始銷售豪華旗艦運動型多功能車(SUV)GV80的汽油版車型。 9日，捷恩斯宣布，全新推出的GV80汽油版車型首次采用了全新的“2.5渦輪增壓”、“3.5渦輪增壓”發動機。至此，與GV80 3.0柴油版車型一起，捷恩斯將同時具備3種發動機陣容。 汽油版車型搭載的發動機的一大特點是，它配備了提高油耗效率和響應性能的“雙燃油噴射系統”和“水冷式中冷器”。雙燃油噴射是根據車輛行駛條件使用最佳汽油噴射方式的系統。水冷式中冷器使流入發動機的空氣溫度通過冷卻水迅速冷卻，提高發動機的性能。公司方面表示，這些系統使得GV80的加速行駛和發動機的反應性等有了較大提高。 2.5渦輪增壓車型綜合油耗為每升9.7公裏，售價從6037萬韓元起。3.5 渦輪增壓車型綜合油耗每升8.6公裏，售價6587萬韓元起。此外，捷恩斯3.5渦輪增壓車型配備了20英寸的米其林輪胎，並采用高性能跑車輪轂中主要可以看到的“剎車鉗”，強調了高性能的形象。 捷恩斯引入了“Your Genesis”系統，可以根據客戶的生活方式選擇發動機、驅動方式、顏色、選擇套餐等。捷恩斯相關負責人表示：“過去，個人選車只能按照品牌定的來，但是捷恩斯根據客戶的喜好拓寬了選擇範圍。”

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