沈恩敬憑《新聞記者》成日奧史上第一位韓籍影後. March. 09, 2020 07:53. by 李?? baltika7@donga.com. 演員沈恩敬(26歲)獲得了第43屆日本電影學院獎(有著日本奧斯卡金像獎的美譽)最佳女主角獎。 6日，沈恩敬在日本東京舉行的頒獎典禮上憑借電影《新聞記者》獲得了最佳女主角獎。由此，沈恩敬也成為該頒獎典禮自1978年有史以來的第一位韓籍影後，也是第一位外籍影後。2010年演員裴鬥娜憑借電影《空氣人偶》獲得了優秀女主角獎。 日本奧斯卡金像獎在頒發主要部門優秀獎後，會在頒獎典禮當天公布優秀獎獲獎者中的最佳獎。此前，沈恩敬於今年1月與電影《飛翔吧！埼玉》的二階堂富美等4名日本女演員一起獲得優秀女主角獎。 當沈恩敬被宣布為獲獎者時，她露出難以置信的表情，在舞臺上流下了眼淚。她用日語說：“完全沒有想到自己會獲獎，所以沒有準備獲獎感言。對不起。以後會努力活動。真的非常感謝。” 電影《新聞記者》是一部批判日本政界發生的政治醜聞的作品。該影片是根據《東京新聞》社會部記者撰寫的同名小說改編的，讓人聯想到安倍晉三首相卷入的私立學校醜聞。該片去年6月在日本上映時，影院只有143家，但獲得了好評，上映一個月後票房收入突破了4億日元(約45億韓元)。 沈恩敬在該片中飾演了有韓國母親和日本父親的報社社會部記者吉岡。她學了一年日語後，用日語表演，並親身體驗日本報社的工作現場，得到了非常細膩地詮釋角色的評價。

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