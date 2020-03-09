整棟公寓被隔離、孕婦被感染……應盡早撲滅到處蔓延的新火種. March. 09, 2020 07:53. . 韓國國內出現首例新冠肺炎患者已有50天。截至昨天，全國共發現7100多名患者，其中50人已死亡。最大的受災地區大邱和慶北的確診患者分別超過了5300人和1000人，但暴增勢頭有所減弱。這是因為曾是新冠疫情最大火焰的大邱慶北地區“新天地”集體感染事態接近了尾聲。 但是，以療養院和公寓等為中心，零星的集體感染的火勢依然沒有減弱，因此掉以輕心還為時尚早。上周末，在大邱達西區聖堂洞壹心公寓發生了46名患者，這在國內首次出現公寓裏的同類事件。該公寓的142名住戶中，94人是新天地教徒。要通過對集體居住地的特別管理，防止感染擴散。 慶北奉化郡藍色療養院共確認51人集體感染，其中包括40名入住者。療養院或療養醫院中有很多高齡的基底老毛病患者，壹旦開始感染，就會發展為致命性事態。各設施在加強預防感染措施的同時，要與有關地方政府建立應急聯絡機制，做好疫情快速排查和防疫措施的準備工作。 上周末，大邱和釜山地區確認了孕婦感染事例。防疫當局雖然表示胎兒幾乎不可能垂直感染，但免疫力低下的孕婦和出生未滿3個月的嬰兒壹旦感染，很有可能是重癥病例，因此需要特別註意。 除了發源地中國（80695名確診患者，3097名死亡）之外，韓國新冠肺炎患者人數最多。而能夠通過迅速診斷盡早發現患者並把致死率控制在1%以下，這得益於負責防疫的公務員和醫療團隊的獻身性努力，以及實踐衛生守則和保持距離的國民。專家預測，雖然目前疫情的增長勢頭暫時放緩，但考慮到病毒在輕癥狀態下也很容易傳播的特點，疫情不會輕易結束。更何況，包括鄰國日本在內，美國、意大利、中東地區等地的社區感染事態正在擴大。在防止國內小規模流行的同時，還要努力阻止疫情從海外流入。

한국어