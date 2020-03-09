雞湯的熱氣. March. 09, 2020 07:53. . “我壹邊吃著西洋版的牛骨湯——雞湯，壹邊感謝自己能給某人煮牛骨湯，以及我能喝到某人煮的牛骨湯。”——李美妍《櫃臺日記》 今年2月，我到越南采訪時，發現我是不受人歡迎的鄰居。出國當時，中國武漢的新冠肺炎感染者正在劇增。宿舍主人說，“要確認是否去過中國”，還把護照從頭到尾拍了照。2月中旬後，韓國國內以大邱為中心，新冠病毒大增。在那之後，我經常會遇到因為壹句“我是韓國人”而悄悄戴上口罩的人。 僅僅因為來自韓國就被視為宿主的經歷並不愉快。因為是暫時停留的旅行者，所以覺得很幸運。但是，以那個地方為根據地的韓國僑民的生活會怎樣呢？ 在回憶這些人在國外的生活時，我讀到了講述壹人穿過紐約嚴酷的冬天給鄰居送去雞湯的故事。上文的主人公是紐約的壹名咖啡館服務員。某壹個冬日，咖啡館的玻璃門沒有頂住嚴酷的寒潮和大風而碎裂，服務員用紙箱板緊急擋住了吹進寒風的門，凍得瑟瑟發抖。看到這個樣子，壹名老顧客煮了雞湯送過來，服務員說特別熱，特別油，特別好吃。服務員是因為在經受磨難的時候留下能分享牛骨湯溫度的鄰居而生活的。 到後山散步回來。在人跡罕至的樹林裏，我摘下口罩，像第壹次學會呼吸壹樣，小心翼翼地吸氣。清新的空氣到達了心靈深處。在我的腳邊，戰勝冬天的嫩芽稍稍探出了頭。這是春天的氣息。雖然我們的心像冬天再次來臨壹樣寒冷，但希望壹起分享雞湯的關懷和照顧留在僑民周圍。

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