SKT進軍新加坡-泰國電子競技事業. March. 09, 2020 07:54. by 申武慶記者 yes@donga.com. SK電訊公司8日表示，在新加坡和泰國分別與當地排名第一的通信公司—新加坡電信和AIS簽署了為亞洲8億名玩家建立“遊戲平臺合作公司”的協議。 合作公司決定像最先達到每月1.5億人次訪問量的“蒸汽社區(Steamcommunity)”(美國、歐洲)一樣，建立以遊戲這一關註焦點進行溝通的“全球遊戲社區”。之後結合SK電訊的電子競技俱樂部“T1”運營經驗和新加坡電信、AIS的電子競技大賽舉辦經驗等，探索電子競技連接事業。例如，對電子競技比賽進行虛擬現實(VR)現場直播，或用多視角轉播職業玩家的視野等。此外，合作公司還將在媒體娛樂領域進行合作，提供以職業玩家為主角的遊戲媒體內容。與其直接開發遊戲，不如在年內推出“遊戲欣賞”等玩遊戲之外的新平臺。三家公司決定投資相同的金額，對合作公司的股份和權利各占三分之一。

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