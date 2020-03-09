公寓首次集體隔離... 66%的居民是新天地教徒. March. 09, 2020 07:53. by 大邱=明敏俊記者 / 趙健熙記者 mmj86@donga.com,. 在韓國，位於大邱的一處租賃公寓首次被“集體隔離”，這是非醫院的一般居住地首次進行集體隔離。從上個月開始，聚集在該公寓的新天地耶穌教(新天地)的46名教徒被確診感染新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)。 據大邱市和中央防疫對策本部透露，從上月18日到本月8日，達西區同心公寓142名居民中，46人被確診感染新冠病毒肺炎。公寓內共有94名新天地教徒，其中近一半的教徒被確診。對此，大邱市與疾病管理本部進行協商，將確診患者轉移到醫院等，接著4日又采取了封鎖2棟5層公寓的集體隔離措施。除確診病例外，其余96名居民也全部進行了新冠病毒肺炎檢查。截至8日下午5時，80人被判定為陰性，其余16人正在等待結果。 同心公寓距離新天地大邱教會約1.3公裏。保健當局認為，公寓教徒們參與大大小小的禮拜，有可能是集體感染。據悉，部分居民在上月末接到自行隔離的通知後，還違反這一規定，互相接觸，大邱市正在研究舉報相關事宜。據悉，大邱還有10多處新天地教徒聚居地。 韓國首次報告孕婦感染新冠病毒肺炎病例，截至目前已有8名孕婦被確診感染。在大邱，上月24日被確診感染新冠病毒肺炎的20多歲女性6日以剖腹產分娩。孩子被判定為陰性。另外7名孕婦正在釜山(1名)和大邱(6名)接受隔離治療。 在忠清南道的“尊巴舞講習班”中，截止到8日，被確診感染新冠病毒肺炎的患者已經增至104人。在世宗市，接受該培訓的保健福祉部所屬20多歲公務員等3人被確診。

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