意大利壹日新增確診病例1247例，美國華盛頓也出現漏洞. March. 09, 2020 07:54. by 開羅=常駐記者 李世炯、華盛頓=常駐記者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 以意大利和伊朗為中心的新型冠狀肺炎確診患者在全世界範圍內迅速增加。美國首都華盛頓出現首例患者，郵輪“至尊公主”號的恐慌也在加劇。有分析稱，新冠肺炎擴散到各大洲後，已經進入了大流行階段。 截至8日，意大利確診病例5883例，7日壹天新增1247例。死亡病例也在壹天內增加36名，達到233名。對此，意大利政府封鎖了包括米蘭和威尼斯在內的14個州、1600萬人的移動。法國（949名）和德國（800名）等歐洲國家的新冠肺炎確診病例也在增加。 在中東，伊朗確診病例5823例，死亡145例，另有11個國家發生了新冠肺炎。在南美地區，阿根廷出現首例死亡病例。 在美國首都華盛頓居住的壹名50多歲男性因新冠肺炎住院，這是華盛頓第壹例。美國的確診患者增加到了437名。 特別是，在美國，由於在經由墨西哥前往夏威夷途中出現新冠肺炎確診患者而突然返回加利福尼亞州的“至尊公主”號上出現了21名確診患者，情況非常緊急。該船上有3533名乘客和工作人員。

한국어