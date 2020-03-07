金廣鉉表現出優秀的危機管理能力. March. 07, 2020 07:55. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金廣鉉(32•聖路易斯紅雀•照片)繼續著平均責任失分“零行進”。 6日，在美國佛羅裏達州朱庇特羅傑迪恩球場舉行的與紐約大都會隊的美國職業棒球大聯盟季前賽上，金廣鉉在本隊以6比5領先的第5局上半局替補首發投手亞當•韋恩萊特(39歲)踏上頭球土墩。此後2局內他抓住2個三振，以3個被安打、無失分結束了比賽。投球數為25個，其中18個是好球。最高球速為每小時150千米。當天，金廣鉉雖然在第6局上半局出現了1人出局1、3壘有人的危機，但以中外野騰空球和投手前地滾球處理了2名後續擊球手，證明了危機管理能力。 金廣鉉出戰3場季前賽，保持5局無失分，提高了進入首發的可能性。得到隊友的認可也令人鼓舞。美國職業棒球大聯盟官方網站根據各球隊整理了在此次春季集訓中備受矚目的球員，在聖路易斯隊金廣鉉榜上有名。聖路易斯候補投手約翰•布雷維亞(30歲)表示：“雖然對金廣鉉不是很了解，但看過他幾次投球後讓人激動不已。他不僅球威好，而且還具備了控球能力。這將給球隊帶來像炸藥一樣的爆發。” 巧合的是，當天作為球隊第四號投手出場的布雷維亞連丟兩分，最終聖路易斯隊與大都會隊以7比7握手言和。當天，聖路易斯隊兵分兩路分別進行比賽。 因大腿疼痛而一度取消出場日程的金廣鉉在當天比賽結束後表示，“現在的身體狀態是100%。剃了頭發之後，我要去釣魚。一定要釣到像槍魚一樣的大魚。”7日是聖路易斯隊的球隊休息日。 另外，美國職業棒球大聯盟身價最高的投手蓋瑞特•科爾(30歲•紐約洋基隊)當天完成了個人本賽季首次季前賽登場，在2局內被擊出包括4個本壘打在內的6個安打，失掉了6分。去年12月，科爾以9年3.24億美元(約3856億韓元)的金額與洋基隊簽訂了合同。

한국어