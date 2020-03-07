保健當局：“韓國診斷檢查速度快，確診患者人數較多”. March. 07, 2020 07:55. by 史智媛記者 •金藝允記者 yeah@donga.com. 據分析，韓國的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)診斷能力較強，確診患者多於其他國家。據保健社會研究院6日出版的《冠狀病毒感染癥19現狀和課題》顯示，韓國的新冠肺炎疫情檢測次數為7.5792萬人次(以2日為準)，遠高於同期日本的2517次，美國的472次。確診病例4212例，檢測對比確診率為5.6%。日本的檢測次數較少，但確診人數卻高達239人，確診率接近韓國的一倍。 保健當局一直主張，韓國的診斷檢查速度快，次數多，確診人數多。中央災難安全對策本部1統籌協調官金康立6日表示：“我們的防疫努力比地球上任何一個國家都迅速。和人口相比，檢查很多疑似案例，在早期發現患者，這是其他國家無法比擬的。” 外媒也在關註韓國的診斷力量。日本經濟新聞5日提及韓國的快速診斷系統，指出“不能否認日本應對遲緩”。5日。《彭博社》報道說：“韓國吸取了2015年中東呼吸綜合征(MERS)當時的經驗，開發出了快速的診斷方法。”

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