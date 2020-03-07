中國外交部“對日本的入境限制表示理解”，不提出問題. March. 07, 2020 07:55. by 尹完準 zeitung@donga.com. 雖然日本對韓國和中國共同采取了事實上的禁止入境措施，但中國的反應與韓國政府截然不同。中國政府和媒體都表示“可以理解”，沒有提出問題。有分析認為，這壹場面是最近日益親近的中日關系的象征。 中國外交部發言人趙立堅5日就日本限制入境措施表示：“無論是中國還是日本，為保障本國和外國市民的健康和安全，維護地區和世界公共衛生安全，采取科學、專業的措施，大家都能理解。”他表示，“兩國通過外交途徑保持著密切的溝通”，暗示日本已經提前向中國通報了措施。 具有排外傾向的《環球時報》也刊登了日本首相安倍晉三宣布的對從韓國、中國出發的乘客隔離14天的消息，並在社交媒體的官方賬號上報道時加上了“可以理解”的題目。 中國社交媒體微博上雖然接連出現了關於取消簽證效力的擔憂和咨詢，但是很難找到露骨地指責日本措施的文章。壹位中國網民在相關報道下寫道：“中國首先在非常時期這樣做。日本的措施不應該受到譴責。我建議韓國也這樣做。” 中國政府和媒體的反應，某種程度上是為了正當化中國多個地區以防止新冠病毒肺炎回流為由，對來自韓國和日本的乘客實施14天強制隔離的措施。 還有分析認為，這與2018年10月安倍首相訪華宣布“新中日關系”後兩國關系不斷改善的趨勢不無關系。中國試圖在美中矛盾中拉攏日本，日本也在美國忽視同盟的情況下為了經濟、安全需要改善與中國的關系。實際上，新冠病毒肺炎在中國正式開始擴散的1月份，日本最先向中國表明了支援口罩等防疫物品的意向。當時中國政府對日本表示感謝，稱“困難時的朋友才是真正的朋友”。

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