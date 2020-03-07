國民年金決定直接行使韓進卡爾表決權. March. 07, 2020 07:55. by 金慈賢記者•金道亨記者 zion37@donga.com,dodo@donga.com. 國民年金決定，不把通過委托經營公司持有的韓進卡爾股份的表決權委托給經營公司，而是直接行使。 由此，在本月27日韓進卡爾的定期股東大會上，在為經營權而展開紛爭的韓進集團會長趙源泰和大韓航空前副社長趙顯娥之間，國民年金究竟會支持哪一方備受關註。 6日，國民年金基金受托人責任專門委員會通過第5次會議表示：“決定收回對原本打算交給委托運營公司的韓進卡爾等的持有股份表決權，直接行使表決權。”據分析，國民年金的此次決定是考慮到國民年金持有韓進卡爾股份的目的目前公示為“經營參與”。作為主要股東，不會將表決權交給委托經營公司，而是會積極行使。國民年金將當初持有的韓進卡爾股份全部委托給經營公司，並根據去年11月基金運營委員會的表決結果，委托經營公司行使了根據所持股份的表決權。國民年金今後將經過基金運用本部的議案分析等程序，決定韓進卡爾股東大會提案的表決權行使方向。 從目前來看，趙會長和趙前副社長陣容針鋒相對，國民年金起到決定票作用的可能性不小。 以去年年末關閉的股東名冊為準，趙會長方面的友好勢力股份包括達美航空(10.0%)和kakao(1.0%)等，擁有33.45%股份。另一方面，由趙前副社長和本土私募基金KCGI、半島建設等組成的“三方聯合”則持有31.98%的股份。雙方的股權差距只有1.47個百分點，因此，根據國民年金行使的表決權(2.9%)方向，勝負有可能被顛倒。 但是，從目前來看，簡單地判斷國民年金的介入對趙會長或三方聯合中的哪一方有利還為時尚早。韓進卡爾經營權紛爭是受到全國民關註的敏感事件，再加上紛爭當事者之間的對立非常尖銳，因此，國民年金如果輕易站隊可能會有很大的負擔。雖然趙會長方面因經營業績不佳等受到指責，但三方聯合方趙前副社長也曾因為“花生回航”而引起社會爭議。另外，機構投資者和小股東持股超過20%，而且從本次股東大會開始引入電子投票制，小股東參與率有望提高，這也是導致投票計算復雜的主要因素。 據悉，就行使表決權問題，國民年金計劃考慮包括棄權在內的所有可能性。國民年金相關人士就表決權的行使方向表示：“將重點放在提高國民年金基金的利益和股東價值上，綜合考慮雙方提出的名分的合理性等。” 部分人觀測說，雙方圍繞經營權的爭鬥會持續到此次股東大會以後。進入今年以來，雙方持續買入股份，趙會長方將友好股份增加到37.42%，三方聯合的持股也上升到了37.48%。

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