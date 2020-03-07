“夏季結束論”. March. 07, 2020 07:56. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎的恐怖籠罩了全世界。原本妥善控制新冠疫情擴散的韓國國內，也由於“新天地”引發的感染事例在全國引爆，呈現出爆發性的確診患者增加趨勢。已經超過了必須防止外部流入的第壹階段，呈現出了第二階段的社區感染現象。各界對這次事態發展的預測不斷湧現，其中最引人註目的是新冠疫情“夏季結束論”。 這壹主張隨同高麗大學預防醫學系教授崔在旭提及的實驗，正在迅速擴散。崔教授表示：“研究結果表明，在氣溫4度、濕度20%的情況下，病毒會在物體表面存活5至20天，如果將實驗條件提高到氣溫20度、濕度40%，病毒的生存力就會減少到十分之壹。”同為冠狀系列病毒，從2003年冬天開始流行的非典（SARS，嚴重呼吸綜合征）在第二年夏天即7月結束的事實，也助長了這種主張。 輿論也對好不容易出現的希望性觀測表現出了爆發性的反應。壹些人甚至傳播生活小貼子說，冠狀病毒怕熱，如果使用吹風機給衣服或口罩吹熱風，病毒就會死掉。但這壹說法最終被斷定是假的。 但是也有意見認為，在新冠肺炎在夏季結束之前，應該先擔心春季。香港大學瑪麗王後醫院微生物學研究小組2011年公布的數據顯示，與新冠病毒基因相似的非典病毒活動的最佳條件是氣溫22至25攝氏度、濕度40%至50%。根據這壹實驗，如果氣溫達到38度，濕度達到95%以上，病毒就會迅速消失，也給夏季結束論帶來有力印證，但從最適宜活動的條件來看，也給人以巔峰期可能還沒到來的不安感。 也有人慎重地認為，預測本身毫無意義。美國哈佛大學傳染病學教授馬克·利普西奇明確表示，“冠狀病毒的確具有季節性，但切不可指望新冠病毒具有相同的傾向。”新加坡的事例證實了這壹點。據新加坡衛生部統計，當地氣溫在中午上升到31攝氏度，但確診人數已超過100人。 在專家意見紛至沓來的情況下，與其相信特定的意見，還不如遵守個人衛生、摒棄多人聚會，這才是最明智的方法。另外，室內應盡量多通風，避免病毒留在室內空氣中。因為，新冠病毒主要通過飛沫（唾沫）或接觸傳染，但在特定環境下，它可能漂浮在空氣中。有壹句英語格言說，“自助者天助”。就像格言中的內容壹樣，現在是不分妳我徹底進行個人衛生、結束病毒的時候了。仰望天空是接下來的事情。

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