日本踢掉了最起碼的信賴，對中國“閉嘴”、對日本打擊的文在寅政府. March. 07, 2020 07:56. . 日本政府前天以防範新冠病毒肺炎擴散為由，事實上對韓國和中國采取了禁止入境措施。停止簽證效力、停止韓國人乘坐大眾交通工具，就是說不要來。日本在沒有事先磋商和預告的情況下就對韓國人的入境進行限制，這只能看作是超出外交失禮的無視。這等於是韓國向受到世界53個國家入境限制的日本伸出了橄欖枝，日本卻壹腳踢開。 日本的入境限制，是原定4月的國家主席習近平訪日宣布推遲後不久，同時針對韓國和中國實施的。日本認為習近平主席推遲訪日，因此沒有必要再對中國敞開大門，因此限制其入境，同時也將韓國納入其中。日本似乎雖然早就想對韓國采取入境限制措施，但由於對新冠肺炎發源地中國敞開著大門，很難單獨限制韓國，所以壹直推遲。更何況，日本似乎事先向中國解釋了入境限制措施，但對韓國卻沒有任何的吹風。而且，對於壹天有41人死亡、死亡者激增的意大利和100多人死亡的伊朗，日本也沒有采取任何措施。 在應對新冠肺炎上，韓國做的只會比日本強，而沒有什麽不如。據韓國保健社會研究院透露，截至2日，檢查結果為陽性確診患者的比率韓國為5.6%，而日本為10.5%，接近2倍左右。統計數據證明，韓國（75792件）的診斷檢查次數比日本（2517件）多，對確診患者多於日本產生了影響。對新冠肺炎檢查持消極態度的日本針對韓國的做法，只能看作是回避國內現實的處事方式。安倍政府似乎為了平息新冠疫情應對不力的爭議，為強行召開東京奧運會而出臺了上述強硬政策。 韓國政府昨天召開了國家安全保障會議常任委員會會議，決定對日本進行迅速應對。雖然應對日本的不當措施是理所當然的，但這種做法不好看也是事實。在100多個國家對韓國采取入境限制措施的過程中，韓國政府幾乎袖手旁觀，對中國地方政府接連限制韓國人入境、隔離韓國居民等，給韓國帶來了侮辱和不利時，韓國政府卻極力避而不提，相當於唯獨對日本是針鋒相對，很難找到壹貫性。 應該阻止韓日政府之間圍繞日本限制入境的對立擴散到感情層面，發展為兩國國民之間的感情惡化。安倍政府應盡快解除對韓國人的入境限制，恢復交流正常化。韓國政府也應該保持冷靜的應對基調。在沒有出口戰略的情況下，只考慮相互對應措施比例性的這種感情性應對，對國家利益也沒有任何幫助。韓國的十大出口國中，除了美國以外，有9個國家對韓國人限制入境。要想阻止難以承受的完美風暴，與友邦國家緊密磋商退出戰略更是當務之急。

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