無觀眾演唱會如何進行?在線直播是答案!. March. 06, 2020 07:50. by 林熙允記者•金敏記者 imi@donga.com,kimmin@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散,無觀眾演唱會的在線直播正逐漸成為演出界新趨勢。 結合盤索裏和雷鬼音樂的國樂混合組合“當SOULSAUCE遇見金律熙”將於14日以收費網上演出的形式舉行新曲發布會。 經紀公司“東洋標準音響公司”代表吳正錫(音)5日表示:“計劃通過YouTube現場直播新歌發布會,並將想看觀眾通過PayPal等在線支付捐贈的金額全部轉交給新冠肺炎疫情受害者。” 東洋標準音響公司YouTube官方頻道將從14日上午11時開始,向全世界現場直播該組合在首爾麻浦區演出現場演唱新曲《Swallow Knows》等並交談的場面。吳代表說:“最近音樂演出接連取消,粉絲們著眼於在家享受文化生活。為了和辛苦的人們在一起,決定捐出收益。” 首爾敦化門國樂堂(藝術導演姜恩一)正在研究19~29日舉行的《雲堂旅館音樂會》的在線直播。這是有以已故樸貴熙名唱在首爾鐘路類似藝術家的據點一樣運營的雲堂旅館為素材的脫口秀演唱會。國樂堂相關人士表示:“如果新冠肺炎疫情警報仍維持在目前的‘嚴重’階段,那麽我們打算轉為在線直播。”上月29日,這裏通過在線直播的形式演繹了《仔細看才漂亮》。不允許觀眾入場,演員陣容也縮小了。 歌手鮮於貞雅也在考慮進行無觀眾演出現場直播。此前,鮮於貞雅在上個月末進行了在線直播的《爵士箱子》演出,4日在YouTube官方頻道上傳,任何人都可以觀看。所屬公司“魔法草莓之聲”的相關人士表示:“正在考慮對鮮於貞雅以及其他音樂家的演出進行在線直播的方案。這是針對受新冠肺炎疫情余波影響,粉絲和音樂家溝通的舞臺消失的應對方案。” 另外,隨著新冠肺炎疫情在歐洲的擴散,2020年威尼斯雙年展建築展推遲到8月舉行。 威尼斯雙年展方面4日(當地時間)表示,將原定5月23日的開幕日期推遲到8月29日,並一直持續到11月29日。今年的威尼斯雙年展建築展由哈希姆•薩爾基斯擔任導演,原計劃以“我們將如何共同生活(How will we live together)”為主題舉行。

