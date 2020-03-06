金與正辱罵“低能的青瓦臺”的第二天，金正恩親筆信“慰問”韓國新冠疫情. March. 06, 2020 07:49. by 韓相俊記者、朴孝睦記者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 青瓦臺5日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩4日向文在寅總統發來親筆信，表示“希望南方同胞們珍攝健康”。金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨第壹副部長金汝貞壹天前不加掩飾地辱罵，“對青瓦臺的低能思考方式感到震驚”，壹天之後，金正恩就對新冠疫情在韓國擴散表示慰問，其背景令人關註。 總統國民溝通首席秘書尹道韓5日在新聞發布會上表示：“金正恩委員長4日向文在寅總統發來了親筆信，文在寅總統也向金正日發出了表示感謝的親筆信。”接著，他解釋說：“金委員長擔心文總統的健康，對只能表達心情的情況表示了遺憾”，“他還就韓半島的局勢坦率地表達了自己的感想和立場。” 金正恩在去年10月文在寅總統母親喪禮之後時隔4個月再次發來親筆信，被分析為朝鮮又開始了典型的“軟硬兼施”戰略。朝鮮2日發動了試射短程導彈的挑釁，3日又由金與正出面對表示強烈遺憾的青瓦臺進行聲討，稱青瓦臺“傻透了”。 也有人分析說，這是朝鮮為得到新冠病毒等傳染病防疫支援而做的安排。據悉，韓朝首腦在親筆信中沒有提及重啟南北對話等具體問題。

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