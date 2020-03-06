三星電子將向新西蘭供應5G設備. March. 06, 2020 07:50. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子5日表示，已經與新西蘭最大的移動通信公司Spark簽訂了第5代(5G)移動通信設備供應合同。這是三星電子首次向新西蘭供應移動通信設備。繼美國(4家公司)、加拿大、日本等之後，三星電子又進軍新西蘭市場，因此有評價稱，在全球移動通信設備業界，三星電子5G解決方案的技術能力得到了認可。 三星電子決定向新西蘭Spark供應在國內商用化的3.5GHz頻段5G基站等通信設備。與Spark公司合作，計劃從今年開始建立5G商用網，並積極利用通過世界首創的5G商用化經驗積累的技術、大規模商用網建設經驗、網絡優化經驗等。 Spark采購部負責人拉傑什•辛格說，“三星電子不僅擁有多年積累的5G商用經驗，而且同時具有創新的技術能力，利用三星電子通信設備可以提供穩定的通信質量、以及可實現大容量數據處理的5D商用服務。”Spark從去年開始對包括三星電子通信設備和終端設備在內的“End to End Solution”進行性能驗證後，決定簽署此次供貨合同。 三星電子最近在全球5G移動通信設備市場中迅速提高市場占有率，正在迅速成長。據移動通信設備市場分析企業Dell’Oro透露，2018年三星電子的市場占有率僅為5.6%，去年年末上升到了15%。這是在全球5G商用化準備正式啟動，世界通信設備廠商間競爭日趨激烈的情況下取得的成果。全球第一位是中國華為(約30%)。 今年三星電子計劃進一步擴大在世界移動通信市場上的占有率，繼續進行活躍的戰略投資。三星電子今年初收購了美國5G•4G網設計及最優化專門企業TeleWorld解決方案公司，2018年還收購了下一代網絡服務分析解決方案企業G Labs。 三星電子網絡事業部戰略營銷組組長(副社長)金宇俊表示：“此次合約是三星電子在新西蘭的第一個移動通信事業訂單，是三星電子今後在國際市場擴大5G的重要一步。”

한국어