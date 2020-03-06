今後三年內將大幅增加照顧孤寡老人的“聰明的IoT設備”. March. 06, 2020 07:50. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 去年6月，家住首爾瑞草區的林某(76歲•女)在家中突然暈倒。由於是低血糖，意識有些恍惚，但老人一個人生活，沒有合適的地方求助。發現她這種狀態的正是林某家裏安裝的物聯網(IoT)設備。機器感知到了與平時不同的狀態，發出了異常信號。生活援助人員發現林某有問題，迅速采取應對措施，林某才得以度過危機。 首爾市5日表示，為了像林某一樣健康狀況不好，或因憂郁癥等原因不能出門的脆弱階層孤寡老人，計劃到2022年為止設置並運營1.25萬臺IoT設備。目前，首爾市在5000戶家庭中安裝並運營著該機器。從今年開始，計劃3年內每年增加2500個左右。 首爾市設置的IoT機器上裝有感應人的動作及溫度、濕度、室內亮度等的傳感器。收集的數據會實時在首爾市和各自治區以及老人綜合福利館等70處量身定做執行機構的進展板上進行監控。負責老人的生活支援師也可以通過手機應用程序了解老人的狀態。 如果在一定時間內沒有感知到家裏的活動或懷疑有異常征兆，負責生活支援的職員就會立即給該老人的家庭打電話或去找老人。遇到險情，將采取及時向119急救隊報告等緊急措施。首爾市去年通過該機器，發現了像林某一樣因健康異常而暈倒或行動有問題的癡呆癥老人，預防了更大的事故。因聽覺障礙很難通過電話確認健康情況，或因自願隱居或憂郁癥而不願訪問生活支援社的孤寡老人也可以通過實時監控進行健康管理。

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