拜登勝局更穩，10日沖向密歇根. March. 06, 2020 07:50. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、鄭美卿記者 lightee@donga.com,mickey@donga.com. 美國前副總統拜登（78歲）在3日舉行的“超級星期二”的民主黨總統候選人競爭中大獲全勝，正在爭取在10日的“迷妳超級星期二”競選中穩固勝局。3日的競選在加利福尼亞州、得克薩斯州等14個地區同時舉行，壹周之後，7個州將同時舉行競選，因此被稱為“迷妳超級星期二”。 拜登和競爭者伯尼·桑德斯（79歲）將於10日在密歇根、密西西比、密蘇裏、愛達荷、華盛頓、北達科他、夏威夷等州展開競爭。特別是每當大選時支持政黨就會更換的密歇根州，被認為是最大的激戰地。在2016年總統選舉中，民主黨候選人希拉裏·克林頓在密歇根州落後於共和黨候選人唐納德·特朗普0.2個百分點，將密歇根和白宮主人的位置全部拱手相讓。試圖重新執政的民主黨決心在11月份的總統選舉中奪回密歇根州。 密歇根州人口996萬，其中白人占74%，黑人占14%，拉丁裔占5%。拜登在白人中產層、黑人、高齡層，桑德斯則在拉丁裔、低收入層中表現出強勢。有分析認為，從人口構成上看，拜登形勢更有利。福克斯新聞臺預測說：“在‘超級星期二’競爭中落敗的桑德斯如果再失去密歇根，將遭受致命的打擊。” 但是拜登陣營並不只是慶祝的氣氛。有評論認為，除老油子形象、他和獨子亨特涉嫌烏克蘭醜聞外，拜登還存在壹再失言的短板。拜登最近稱夫人吉爾女士為“我的妹妹”，稱“超級星期二”為“超級星期四”，引發了壹場口水戰。在3日的競選現場，攪局者進入遊說舞臺制造混亂，拜登也無計可施，結果吉爾女士挺身而出，甚至發起肉搏戰，才結束了場面。 執政的共和黨正在加強對拜登的攻擊。特朗普提及拜登比自己大4歲，並嘲諷讓拜登“去養老院”。他還收集拜登的失言目錄，上傳到了推特上。參議院國土安全委員會主席羅恩·約翰遜議員4日也表示，“將在壹兩個月內就亨特與烏克蘭天然氣公司布裏斯馬控股公司的勾結問題發表壹份臨時調查報告”。不過，如果提起拜登父子的腐敗疑惑，特朗普向烏克蘭施壓調查拜登的事實也必將再次出現，因此有評論認為，那將是共和黨作繭自縛。 前途變得更得坎坷的桑德斯方面正在期待路線相似的參議員伊麗莎白·沃倫退出競選並表明支持態度。桑德斯4日表示：“雖然與沃倫進行了通話，對方並沒有表示要退選。”

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