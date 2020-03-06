射擊項目追加東京奧運會入場券告吹，柔道也進入緊急狀態. March. 06, 2020 07:51. by 鄭允喆, 兪載泳 trigger@donga.com,elegant@donga.com. 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散的影響，目前正在積極備戰2020東京奧運會的韓國代表團為此傷透了腦筋。 已確保14張奧運會入場券的韓國射擊隊原計劃參加15日在印度新德裏舉行的國際射擊聯盟(ISSF)世界杯。男子氣步槍10米臺南泰潤(22歲•東國大學•照片)試圖通過此次大賽獲得更多的入場券，但未能如願。因為印度政府從4日開始中斷了對新冠肺炎疫情正在擴散的韓國、日本、伊朗、意大利國籍者的簽證發放和已發簽證的效用。由於相關國家選手難以參賽，ISSF於5日表示：“決定在本次世界杯上不賦予世界排名積分。”已經獲得簽證的南泰潤原計劃於11日出國，但由於簽證無效，參加大賽本身已變得非常困難。 世界排名第18位的南泰潤在世界杯上提高排名後，以5月31日為基準，瞄準了根據排名獲得的奧運會個人入場券。大韓射擊聯盟相關人士表示：“如果南泰潤的排名提升2、3位左右，就有可能去東京。因為每個國家都被限定了參賽名額，除了通過世錦賽等比賽已經確保奧運會參賽資格的選手外，其他選手根據排名先後被賦予參賽名額。” 柔道代表隊也將連續無緣關系到奧運會參賽權排名積分的國際比賽。 原定於7日開幕的摩洛哥拉巴特大滿貫比賽被取消，原定於13日開始的俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫比賽因俄羅斯限制韓國人入境而難以參賽。原本男子66公斤級的安保羅(南楊州市廳)等共15名選手將參加拉巴特大滿貫，各級別的20名國家代表選手將參加葉卡捷琳堡大滿貫賽。為了獲得奧運會參賽權，以5月份為基準，各級別奧運會排名要進入前18名，而未能進入前18名的選手將面臨危機。大韓柔道會相關人士表示：“奧運會參賽權方面亮起了‘紅燈’。當初沒有參加計劃的3月末，似乎要準備參加格魯吉亞大獎賽。目前格魯吉亞仍可入境。”

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