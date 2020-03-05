低級的金與正談話……“膽怯的狗亂叫”才是朝鮮政權的面貌. March. 05, 2020 08:20. . 朝鮮3日晚以國務委員會委員長金正恩的妹妹金與正的名義發表了“對青瓦臺低能的思維方式表示驚訝”的談話，對青瓦臺進行了猛烈的批評。對於前壹天青瓦臺對朝鮮的超大型放射炮挑釁表示遺憾壹事，談話中稱這是“不知分寸的無聊行為”“賊喊捉賊的極致”，並諷刺稱“怎麽會那麽傻到完美呢？”對此，青瓦臺昨天表示“無話可說”，統壹部也只回應稱，“南北應相互尊重共同努力”。 朝鮮將壹度被視為金正恩“和平信使”的金與正也派出來抨擊韓國，是為了進壹步提高攻勢力度，增加威脅大型挑釁的信息。在朝鮮挑釁前後，文在寅總統提議南北保健合作，統壹部也提出了赴朝個別旅遊等新年推進計劃，但結果卻是自找這種恥辱。談話中稱“幸好不是總統親自表明立場”，要求韓方采取更大的對朝低姿態和脫離韓美合作。 但是，這種對韓國的侮辱讓人猜測金正恩是不是已經被逼到了墻角才暴露了權力核心的低級底層。不管是哪個國家還是政權，極力掩蓋宮廷內部的低劣水平是常識。與王朝無異的劇場國家的金氏政權更是如此。朝鮮再怎麽脫離常識，讓所謂的“白頭山公主”大展下流語言攻勢，只能是如此緊迫的反證。 朝鮮最近公開解除了維持體制的核心——黨組織指導部部長李萬建的職務。如果說金與正事實上已經占據了這個位置的分析是正確的，那麽朝鮮現在就是名副其實的“兄妹政權”。雖然高喊自力更生，但朝鮮的選擇除了無核化以外，只有饑餓。因為民心背離，連政權的保衛也變得不安。金與正談話中說，“膽小的狗叫得更響。就跟誰壹樣……”，那不就是金正恩嗎？

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