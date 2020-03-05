美國大幅下調利率0.5個百分點，是否觸動下調利率的多米諾骨牌？. March. 05, 2020 08:20. by 李建赫記者、金自賢記者、紐約=常駐記者 朴勇 gun@donga.com,zion37@donga.com. 相當於美國央行的美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在沒有事先預告的情況下，大幅下調基準利率，下調了0.5個百分點。無論是緊急降息，還是壹次性降息0.5個百分點，都是自2008年全球金融危機以來的第壹次。這可以解釋為，新型冠狀病毒疫情對起到世界經濟支柱作用的美國也造成了嚴重的打擊。 美聯儲當地時間3日發表聲明稱，“聯邦公開市場委員會決定將基準利率下調0.5個百分點至1.00%至1.25%”。這是在預定於18日舉行的定期公開市場委員會之前采取的突襲措施。美聯儲主席鮑威爾在股市開盤後舉行的新聞發布會上說，“病毒及防控病毒措施短期內將影響美國和海外經濟”，指出新冠疫情的沖擊十分嚴重。 自全球金融危機之後，美聯儲壹直按照前美聯儲主席格林斯潘闡明的“小步”原則，即逐漸將利率改變0.25個百分點的規則調整利率。時隔12年，這壹原則終於被打破，這意味著美國經濟受到的新冠疫情的沖擊非常大。 雖然美聯儲決定降息，但美國主要股市反而應聲下跌。道·瓊斯工業平均指數下跌2.94%，標準普爾500指數（-2.81%）和納斯達克指數（-2.99%）也呈現弱勢。被譽為“金錢達人”的美國經濟頻道CNBC主持人吉姆·克萊默表示：“此次降息讓投資者們感到，‘哇，新冠疫情的沖擊比我想象的還要大’。”這意味著美聯儲拯救市場的努力對市場產生了反作用。有人指出，貨幣政策對新冠疫情擴散帶來的全球供應鏈不穩定、生產受阻、消費停滯沒有直接效果。 但是，以美聯儲決定下調利率為契機，世界各國的政策合作將加快，人們期待由此產生的經濟扶持效果也日益顯現。此前，七國集團（G7）財長和央行行長在電話會議後發表的聯合聲明中說：“我們重申承諾，將使用壹切適當的政策手段。我們已經準備好采取適當的財政措施。”但也有人指出，相比歐洲和日本已經引入負利率、政策余力不大的利率調整，更需要財政政策。 亞洲地區的國家已經率先采取了經濟扶持政策。新冠疫情發源地中國實際上采取了下調貸款利率等下調基準利率的措施。中國香港也制定了新冠疫情應對預算，並向永久居住權者發放1萬港幣（約155萬韓元）。新加坡為受到打擊的企業實施了減稅政策。歐洲遭受新冠疫情沖擊最大的意大利也準備投入政府財政，以應對經濟衰退。 上個月底凍結基準利率的韓國銀行的動向也備受關註。4日，韓國銀行總裁李柱烈主持召開了緊急幹部會議，討論了美聯儲下調基準利率對金融市場的影響等問題。現代經濟研究院在當天發行的報告中表示：“由於情況緊急，根據下調利率的時間不同，追加更正預算的效果會變大或減半。根據情況，韓國銀行有可能在下次金融貨幣委員會（4月9日）之前召開臨時會議，下調基準利率。”在發生全球金融危機的2008年10月，韓國銀行曾召開臨時金融貨幣委員會會議，下調了利率。

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