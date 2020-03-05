日本政府人士談及奧運會延期可能性，IOC主席斷然否認. March. 05, 2020 08:20. by 柳才榮記者、東京=朴亨俊記者 elegant@donga.com,. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，人們對2020東京奧運會能否如期舉行的憂慮正在增加。日本媒體報道，日本政府人士首次談及奧運會延期的可能性，引起軒然大波，爭議越來越大。 東京奧運會•殘奧會擔當大臣橋本聖子3日在日本參議院預算委員會上就是否可以延期舉辦奧運會的提問回答說：“根據奧運會舉辦城市的相關合同規定，國際奧委會(IOC)可以取消奧運會決定的原因，只有當‘2020年奧運會不能在本年度舉辦’，按照這個合同規定解釋，那麽，東京奧運會只要在2020年舉辦就可以，也就是說本屆奧運會可以延期舉辦。”接著她表示，“組委會、國際奧委會和東京都正按照原計劃，在7月24日舉行的前提下全力以赴，政府也將切實給予支持。”對於橋下聖子的答復，日本國內出現了不同的解釋。一些報道奧運延期的媒體表示，提到主辦城市規章，其本身就不排除延期至年底舉辦的可能性，並大量報道了橋本擔當大臣“5月底將是奧運能否舉辦的關鍵時刻”的發言。 對此，國際奧委會主席托馬斯•巴赫表現出了出面滅火的姿態。巴赫主席4日在瑞士洛桑總部召開的IOC執行委員會會議上發表了緊急聲明，表示“為了東京奧運會的如期舉辦，IOC將全面介入”，斷然否認了推遲奧運會的傳聞。國際奧委會執委會也發表聲明，鼓勵全世界運動員“正常地備戰東京奧運會”。 此前的3日，世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞博士也表示：“決定是否推遲東京奧運會為時尚早。信任日本，並與IOC一起密切關註情況。” 截止到3日，日本國內新冠肺炎感染者人數已達到1000人，呈現出擴散趨勢。日本國內專家普遍認為，到東京奧運會開幕日7月24日為止，新冠肺炎疫情難以平息。全球健康護理診所院長水野泰孝4日對《東京新聞》說：“新型冠狀病毒傳染性強，潛伏期長，還有無癥狀感染者，封鎖可能需要一段時間。從世界範圍來看，7月之前不大可能結束。” 第一生命經濟研究所經濟專家永浜利廣預測說：“如果東京奧運會流產，日本的經濟損失將高達2.6萬億日元(約287萬億韓元)。” 可以預見的是，作為奧運熱的重要活動，火炬接力活動也將減少。《產經新聞》4日報道說：“日本政府計劃，因新冠肺炎疫情的擴散，將奧運聖火抵達活動規模縮小到原來的四分之一以下。”從希臘出發的聖火將於20日抵達日本宮城縣東松島市航空自衛隊松島基地。據《產經新聞》報道，政府計劃將活動參加者限定為組委會負責人等，普通觀眾暫不參加。另外還決定取消邀請200名當地小學生參加活動。《產經新聞》報道稱，“組委會正在研究聖火抵達活動之後，減少26日在福島縣足球設施J村舉行的聖火起跑儀式參加者的方案。” 日本政府發言人、官房長官菅義偉4日在記者會上重申了舉行首腦會談的意誌。

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