文在寅總統取消對阿聯酋和土耳其等三國的巡訪. March. 05, 2020 08:20. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統為了應對新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)，取消了原定於本月中旬訪問阿聯酋(UAE)、土耳其、埃及等3個國家的日程。 青瓦臺發言人姜敏錫(音)4日表示：“文在寅總統與相關國家協商決定本月中旬巡訪阿聯酋、埃及和土耳其三國，並準備了具體的日程。但是最近新冠肺炎疫情在全國範圍擴散令人擔憂，所以決定取消巡防日程。”最近文在寅總統最後一次海外出訪是去年12月訪問中國。 由於巡訪日程被取消，文總統也將無法出席韓國企業在阿聯酋建設的巴拉卡核電站的竣工儀式。 上個月以阿聯酋特任外交特別助理的身份訪問阿聯酋的前總統秘書室室長任鐘皙曾表示，“兩國合作的象征—巴拉卡核電站1號機組已經完成了燃料註入，現在即將舉行宣布下個月完工的啟動儀式。阿聯酋邀請了大部分周邊國家首腦參加此次活動，並告知特別邀請文在寅總統擔任主賓。”

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