蓋有國璽的高麗時代科舉合格證等3文物被指定為寶物. March. 05, 2020 08:21. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有著近700年歷史的高麗末期佛經和科舉合格證等接連被指定為寶物。 3日，文化遺產廳(韓國文化觀光部所屬)表示，決定將蓋有“高麗國王之印”的紅牌(文科和武科合格證)和高麗後期發行的佛經《六祖大師法寶壇經》一本、朝鮮後期白瓷壇子一件指定為寶物。 紅牌是高麗末期至朝鮮初期活動的文臣崔匡之於1389年考上文科得到的文書，上面蓋有明朝皇帝授予高麗的高麗國璽。高麗時代的紅牌除此以外還有6件，但蓋上國璽的只有這件。 六祖大師法寶壇經是包含中國禪宗的第六代祖師—唐朝惠能大師(638年至713年)的思想的佛經，是1300年在江華禪源寺刻板後沒過多久就印刷出來的。文化遺產廳解釋說，這是同種經典中最古老的版本，價值很高。該佛經目前收藏於慶尚南道泗川市白泉寺。 同時被指定為寶物的白瓷壇子高52.6厘米，是17世紀末至18世紀初在官窯(燒制王室瓷器的窯)中制作的。這些文物將在經過預告期間(30日)和文化遺產委員會的審議後最終被指定為寶物。 此前，文化遺產廳在忠清南道扶余郡無量寺五層石塔內發現的高麗至朝鮮初期的4具金銅佛像和在釜山福泉洞古墳群內完好無損地出土的一件約1500年前的龜飾伽倻陶器、以及繪制鹹鏡道地區要塞的朝鮮時代地圖《關北輿地圖》被指定為寶物。 1971年8月在五層石塔拆卸修理過程中，在塔身發現的無量寺金銅佛像有1具高麗金銅菩薩坐像和3具朝鮮初期金銅阿彌陀如來三尊坐像。文化遺產廳解釋說：“雕刻技法優秀，體現了當時佛教信仰的面貌，在歷史、學術、藝術方面具有重大意義。”伽倻陶器是上世紀80年代在釜山福泉洞11號墳石室西南方向出土的一對完整的器臺(器皿底座)和壇子。器臺上有龜形土偶也是特征之一。形態穩定，圖案表現幹練，是伽倻時代的代表性陶器之一。

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