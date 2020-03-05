美國擬啟動新冠疫情國家災難計劃. March. 05, 2020 08:21. by 朴湧, 鄭美京 parky@donga.com,mickey@donga.com. 據悉，為了應對新型冠狀病毒感染癥在社區的感染擴散，美國政府正在權衡采取補償無保險患者治療費的方案。 《華爾街日報》當地時間3日援引消息人士的話報道稱，“特朗普政府正在研究利用國家災難計劃，以補償感染新冠病毒的無保險患者的治療費用。” 在美國，隨著新冠疫情向社區蔓延，越來越多的人擔心無保險美國人可能得不到及時的診斷和治療。如果美國健康保險體系的漏洞凸顯出來，那麽在11月大選中試圖謀求連任的特朗普總統的行動也會受阻。 據悉，特朗普政府正在考慮采用國家災難重建計劃，將遭受自然災害的居民的治療費補貼給醫院。美國政府在2017年“艾瑪”颶風時，曾啟動這壹項目補償患者的治療費用。 截至2018年，不能享受雇主或醫保以及醫保提供的健康保險優惠的無保險者達2750萬人，占美國總人口的8.5%。據美國醫院協會統計，截至2017年，醫院未收取的治療費用為380億美元。美國醫院協會首席副會長湯姆·尼克爾斯說：“我們不能因為費用問題而重新考慮對患者的檢查或治療，因此我們鼓勵當局考慮使用國家災難計劃作為選項。” 美國國內的新冠病毒感染者死亡人數已升至9人。美國華盛頓州衛生部門今天說，在金縣又發現3名新冠疫情死亡者。美國國內的死亡人數全部來自華盛頓州，僅在金縣就有8人死亡。 另外，特朗普總統還向負責部門保健福祉部捐贈了自己的工資，要求用於消滅新冠病毒。白宮發言人斯蒂芬妮·格裏仙姆3日在自己的推特上發文稱：“特朗普總統為了支援保健福祉部主導的防控新冠努力，決定捐贈2019年第四季度（10月至12月）的工資10萬美元（約11800萬韓元）。” 特朗普在2016年大選時宣布，“如果當選總統，將不領取工資”。就任後3年間，他壹直向國土安全部、保健福祉部等機構捐款。美國總統的年薪是40萬美元（約47000萬韓元）。市民團體批評稱：“10萬美元是特朗普總統在佛羅裏達海湖莊園享受周末所需的費用。這是‘為了裝裝門面的捐贈’。”

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