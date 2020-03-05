原定3~4月舉行的來韓公演95%取消或延期. March. 05, 2020 08:21. by 林熙允記者 imi@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，限制韓國旅行的國家劇增，來韓演出市場正急轉直下。4日，據演唱會業界透露，3、4月份海外大眾音樂家來韓演唱會延期或取消的比率超過95%。 Live Nation Korea表示，將取消定於14日舉行的英國流行歌星YUNGBLUD(原名Dominic Harrison)的首次來韓演出。美國著名爵士樂吉他手朱利安•拉吉的首爾演唱會(8日)在距離公演只有6天的2日突然被取消。此外，原定3、4月份舉行的Green Day、米卡、卡裏德的來韓演出相繼取消或暫時推遲到下半年舉行。 新冠肺炎疫情的擴散對國內演出企劃公司、海外音樂家代理公司都起到了非常警報的作用。他們隨時互相發送電子郵件，交換韓國的擴散情況，當地的隔離及出入境限制方針信息等。準備拉吉等多位爵士音樂家的來韓演出的企劃公司“Plus Hitch”代表金忠南說：“收到了‘首爾被封鎖了嗎’等各種充滿擔心的電子郵件。因為從美國飛往韓國的航班驟減，部分成員甚至取消了來韓預訂的航班。” 緊急情況甚至蔓延到夏季室外音樂節。一位慶典相關人士說：“音樂家本人強烈希望訪問韓國，但回國後必須實施隔離的情況接連發生，因此最害怕自己的其他演出日程像多米諾骨牌一樣崩潰。正在準備更換參演人員。” 5月末舉行的首爾爵士音樂節也正密切關註疫情。主辦方Private Curve相關人士表示：“受新冠肺炎疫情影響，海外音樂家們紛紛前來咨詢。活動將按原計劃舉行，但最壞的情況是，也有可能改變部分演出陣容，在本月末之前會一直關註疫情。” 為迎接4月30日聯合國教科文組織指定的“世界爵士日”而準備的美國資深爵士鋼琴家傑基•特拉森和貝尼•格林的來韓演出也變得撲朔迷離。主辦方相關人士表示：“音樂家們對演出宗旨產生共鳴，強行訪韓的意誌非常強烈。到昨天為止，我們還在努力宣傳演出，但根據投資者的要求，從4日開始情況發生了變化。我們決定暫時停止宣傳營銷活動，在本周末之前再看看情況。”

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