崔誌萬擊在季前賽上擊出2020年首記本壘打. March. 04, 2020 07:26. by 金培中 wanted@donga.com. 坦帕灣海盜隊的核心擊球手崔誌萬(29歲)擊出了2020年的第一個本壘打，令人非常開心。 3日，崔誌萬在美國佛羅裏達州薩拉索塔的埃德史密斯球場舉行的美國職業棒球大聯盟季前賽與巴爾的摩金鶯隊的客場比賽中，作為5號擊球手兼1壘手首發出場，取得了2次有效擊球、1支安打、2打點、一個四壞球上壘的數據。 在以1比2落後的第6局上半局2人出局1人在壘的情況下，面對左手投手布魯斯•齊默曼擊出了越過左側圍墻的逆轉2分本壘打，完成了今年第一記本壘打。左手擊球手崔誌萬此前被評價為對左手投手表現較弱。截止到去年，在頂級聯賽擊出的36個本壘打中，面對左手投手擊出的本壘打只有3個(8.3%)。 但是，當天崔誌萬面對左手投手打出“推擊”本壘打，提高了人們對他今年賽季表現的期待感。在第六局防守時被替換下場的崔誌萬的出色發揮下，坦帕灣隊以3比3戰平巴爾的摩隊。崔誌萬連續6場比賽上壘，取得擊球率0.308(13個有效擊球，4個安打)、1個本壘打、3打點的數據。 另外，原定於同一天上演的金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀隊)的美職棒大聯盟季前賽第2次首發出場因其左大腿拉傷而被推遲。所幸傷勢並不嚴重，金廣鉉將於6日出戰比賽。 聖路易斯隊主教練邁克•西爾特說：“這是一種輕微的疼痛。在訓練部分，為了防止受傷，我建議他今天不上場。”金廣鉉沒有參加當天的比賽，而是進行了候補投手訓練。 最近2年取得27勝的先發資源邁爾斯•邁克勒斯因胳膊肘腱受傷而退出等，最近聖路易斯隊對傷病非常敏感。金廣鉉說：“雖然不顧我的意誌推遲了，但是好像很小心地對待我。我非常感謝球隊對我進行的身體管理。”聖路易斯隊將於6日兵分兩路，分別與紐約大都會隊和華盛頓國民隊進行比賽，金廣鉉將在其中一場比賽中首發出場。

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