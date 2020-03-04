“韓國通”布朗成為美國首位黑人空軍參謀總長. March. 04, 2020 07:26. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 2日(當地時間)，美國首位黑人空軍參謀長、“韓國通”美國太平洋戰區空軍司令查爾斯•布朗(58歲•照片)被任命為第22任空軍參謀總長。美國國防部表示：“(布朗)對韓半島和亞洲非常熟悉。將應對朝鮮的挑釁和亞洲地區的地政學變化。” 布朗於1984年從得克薩斯工大土木工程系畢業後，通過學軍士官候補生(ROTC)任命。他曾是F-16戰鬥機的飛行員，是擁有130小時戰鬥時間和2900小時以上飛行記錄的老手。 布朗司令官在35年的服役期間分兩次在韓國工作了2年零6個月。1987年4月至1988年10月任中尉期間，他在群山美軍基地第35戰術飛行大隊擔任F-16飛行員。此後在2007年5月至2008年5月期間，他以上校身份擔任群山美國空軍第8戰鬥飛行團團長。他得到了保國勛章三一章，該獎章授予在國家安保方面做出傑出貢獻的人物。 布朗是第一位被任命為空軍參謀總長的黑人。據《紐約時報》報道，此前以黑人身份登上美軍高層職位的只有1989年至1993年擔任聯合參謀總長的前國務卿科林•鮑威爾。美國國防部表示，布朗司令官的任期將從現任空軍參謀總長大衛•戈德芬任期結束的6月30日開始。

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