LG化學決定增設波蘭電池工廠. March. 04, 2020 07:26. by 池民九記者 warum@donga.com. LG化學3日表示，為了增設位於波蘭弗羅茨瓦夫的電動汽車電池工廠，決定收購周圍的家電工廠。 LG化學收購的是土耳其家電企業貝斯特爾的組裝工廠。據土耳其媒體報道，貝斯特爾在波蘭的工廠占地約22萬平方米。LG化學計劃在結束工廠收購程序後，通過追加投資，把電視機等家電產品組裝設備全部換成電池生產線。目前正在運行的波蘭工廠電池生產能力為15GWh，相當於25萬輛電動車所需電池。LG化學計劃到今年年末為止，將該生產量擴大到4倍以上。

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