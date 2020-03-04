韓國政府高官：“習近平訪韓不會改變，但如果新冠疫情不能克服，將受到影響”. March. 04, 2020 07:27. by 韓基宰記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 record@donga.com,lightee@donga.com. 韓國外交當局普遍認為，由於新型冠狀病毒感染癥事態長期化，中國國家主席習近平上半年訪韓的計劃可能會受到影響。 外交當局高層官員3日會見記者時表示：“日本媒體上有很多報道稱習主席4月份的訪問計劃已被推遲”，“我認為，如果（新冠病毒）事態不能盡快克服，（習主席訪韓日程）也會推遲。”這雖然提到的是外電關於中日正在協調因新冠疫情而推遲習主席4月份訪日日程的報道，但這是韓國政府高層官員首次提到習主席的訪韓也會受到新冠疫情的影響。但是該官員補充說：“我們仍然在現有協議框架下推進（上半年訪韓）日程。” 有評價稱，今年與俄羅斯迎來建交30周年，但對俄外交日程也很難在短時間內具體化。據悉，韓國政府原計劃最早在本月內推進俄羅斯外長拉夫羅夫的訪韓計劃，但由於新冠疫情的影響而變得困難。據悉，除此之外，低級別的諸多外交日程已經延期或取消。 在外交當局高度關註美國禁止韓國人入境等可能性的情況下，美國表明了暫時“加強檢查”的立場。美國副總統邁克·彭斯當地時間2日在記者會上表示：“對意大利和韓國的所有直航航班，將在機場進行100%（發熱）檢查。” 但是，美國總統特朗普同壹天在回答記者“是否考慮加強旅行限制”的提問時回答說：“對（新冠疫情）發病較多的特定國家會這樣做”，暗示存在加強應對的可能性。 日本外務省2日將慶尚北道慶山市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡等6個地區的感染癥危險信息從原來的“等級1”提升至“等級3”。等級3建議暫停訪問，是四個級別中第二個嚴重級別。 據統計，截至3日下午，禁止韓國人入境或予以隔隔離的國家共有89個。占聯合國會員國（193個國家）壹半的46%。外交部表示，截至3日上午，在海外被隔離的韓國人超過1200人。據悉，中國和越南分別有960人和270多人被隔離，俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、卡塔爾等地各有10多人被隔離。

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