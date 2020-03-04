氣候變化的解決方法在於海洋. March. 04, 2020 07:27. . 自工業革命以來，人類在工業活動中產生的溫室氣體增加對氣候系統產生了不利影響。為了調查全球變暖的科學根據，1988年成立了“政府間氣候變化專門委員會（IPCC）”。IPCC警告說，地球的平均氣溫在過去壹個世紀裏上升了約0.6攝氏度，到2100年與1990年相比將上升1.5至5.8攝氏度。在此基礎上，1992年裏約聯合國環境與發展會議通過了《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）。 作為最高決策機構，UNFCCC設立了締約國大會（COP），以締約國協商壹致的方式決定《公約》的執行。為支持締約國大會的決策，還設立了附屬機構，即科技咨詢附屬機構（SBSTA）和執行輔助機構（SBI）。韓國在2015年的巴黎協定中發表了到2030年為止將國內溫室氣體排放量比預測值（BAU）減少37%的目標。 氣候變化導致海水溫度變化和海平面上升，改變了海洋生物的生存環境。吸收二氧化碳是導致地球升溫的罪魁禍首，而在海藻類中，也有吸收二氧化碳能力比熱帶雨林高5倍的種類。我國是世界第四大海藻類生產強國，海洋種植面積比陸上大得多。我國政府正在推動海藻作為二氧化碳吸收源得到國際公約的認證。 此外，我國政府希望主辦2022年第28屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議（COP28），以消除國內外對氣候政策的擔憂。如果在韓國舉辦COP28，將會有很高的雇傭創出效果。在希望申辦的國內多個候選地區中，全羅南道麗水被認為是最適合的熱門候選地區。麗水曾在2012年舉辦過麗水世博會。它是通過海洋應對氣候變化，以及海洋資源可持續管理的最佳區域。此外，為了吸引大會，需要有壹個大型會議中心。麗水大型會展中心等2012年世界博覽會基礎設施保存完好。麗水可以利用陸路、海路、航線等多種交通工具，航線條件也很容易滿足。 更重要的是，在2012年世博會之前，麗水有過推進申辦COP的經驗。締約國大會的召開將起到經濟復蘇的催化劑作用。另外，它還有助於確保政策的推動力，實現韓半島和平，提高大韓民國的經濟及外交競爭力。

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