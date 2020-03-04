加油，大邱、慶北！加油，大韓民國！. March. 04, 2020 07:28. . 自1月20日首次發現新型冠狀病毒感染確診患者以來，韓國在45天裏與傳染病展開了戰爭。以昨天為基準，新冠肺炎確診患者的89%（4285名）集中在大邱和慶尚北道地區，這壹情況著實令人惋惜。病床供給跟不上暴增的病人數量，壹直忙於繁重工作的醫護人員正在精疲力竭。在這樣的社會災難中，大邱、慶北市民沈著應對和來自全國各地的聲援為克服新冠危機註入了勇氣。 大邱和慶北市民每天有數百名患者增加，但他們不懼傳染病的恐懼，發揮了成熟的市民意識。在口罩大亂中冷靜排隊，即使住院延遲，也聽不到爭吵的消息。大多數市民自發地實踐著“保持距離”，餐館因此受到打擊，他們紛紛伸出援助之手，幫助耗盡庫存。商家老板們帶頭降低租金。大邱市內的醫院面對感染的危險和不斷增加的赤字，仍堅持不關門，聲稱“需要小區最後壹位醫生”，民間醫院大邱東山醫院空出醫院，主動申請成立新冠專門醫院。大邱天主教大學的學生們在福利系統癱瘓後，給獨居老人送去了便當。 韓國社會全心全意為大邱、慶北加油助威。這是壹種值得驕傲的市民意識，他們沒有歧視和排斥，而是不惜慰問和溫情。社會福利共同募捐會接收的幫助新冠疫情受害者的特別捐款不到10天就超過了270億韓元。首爾市城北區基礎生活補助領取者打破保險，捐出119萬韓元後，看到該報道的大邱北區市民擔心吃不下飯，決定送去小菜。首爾市陽川區的小學生們籌集零花錢，開始捐款。 為了幫助大邱的醫療團隊，各地醫療團隊都樂意前往照顧患者。也有毫不猶豫地提供他們住宿場所的公司社長。大邱醫療院和大邱東山醫院堆放著市民們送來的口罩、飲料和便當。 雖然為了防治新冠疫情，國民們互相保持身體上的距離，但互相伸出溫情之手，減少了心理上的距離。1997年外匯危機時的“募金運動”、2007年泰安油船漏油事件、2015年“中東緊急呼吸征”（MERS）獻血運動等，我們在每次國家危機中都團結壹心，克服危機。雙方互相幫助的手正在孕育著克服新冠疫情危機的希望。

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