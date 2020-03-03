PGA首冠，本田精英賽任成宰逆轉取勝. March. 03, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “目前在韓國，很多人因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而感到疲憊。很高興能傳遞令所有韓國人都感到自豪的消息。” 在自己的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽第50場比賽上首次打破冠軍荒的任成宰(22歲•CJ大韓通運)在給國民帶來希望禮物後如是說。看到在難度較高的場地上取得驚心動魄的逆轉勝利的他，球迷們紛紛表示：“就像1998年外匯危機時在美國女子公開賽上展示‘赤腳鬥誌’，並登上冠軍寶座的樸世莉(43歲)一樣，任成宰給國民克服危機帶來了自信。” 2日，任成宰在美國佛羅裏達州棕櫚灘花園的PGA全面俱樂部球場(70桿)結束的PGA巡回賽本田精英賽上，以低於標準桿6桿共274桿的成績取得了生涯首個美巡賽冠軍。上賽季在所有巡回賽選手中出戰次數最多達到35場比賽(7次進入前10名)，被稱為“鋼鐵俠(鐵人)”的他是首位登上美巡賽新人王寶座的亞洲選手。憑借本場奪冠，任成宰成為繼崔京周、梁容銀、裴相文、盧承烈、金時沅、姜成勛之後，第七個獲得PGA巡回賽冠軍的韓國人。 落後領先者3桿，以並列第5位的成績參加最後一輪比賽的任成宰到11號洞為止，共擊出了5個小鳥球(柏忌1個)，單獨排在第一位，但他在12、13號洞連續犯下柏忌。但是接著他又在以挑剔著稱的補熊陷阱(Bear Trap，15~17號洞)的15號洞和17號洞(以上標準桿3桿)上都成功推入2米遠的小鳥球推桿，再次成為單獨領先者(低於標準桿6桿)。 在18號洞(5桿)，任成宰因為第三桿擊球打短，小球掉進沙坑，面臨了最後的危機。如果掉桿，在17號洞成功推入16.3米遠的小鳥球推桿，以1桿之差緊追不舍的麥肯茲•休斯(加拿大•第2位)和湯米•弗利特伍德(英格蘭)等將迎頭趕上。但是任成宰以美如畫的沙坑救球，將球放在距離洞口70厘米的位置，成功保帕。結束比賽後在更衣室休息，通過電視觀看比賽的任成宰在最後的追擊者弗利特伍德(第3位)在18號洞錯失小鳥球，在確定自己的冠軍後擁抱球童分享喜悅。與任成宰同組競爭的休斯無奈地說：“我是一個會犯錯的人，但任成宰就像機器一樣精確。”獲得126萬美元(約15.05億韓元)冠軍獎金的任成宰在獎金排名中位居第3位。另外，在聯邦快遞杯積分榜上，他的排名躍升至第二位，僅次於賈斯汀•托馬斯(美國)。 任成宰沒有在美國買房，而是輾轉於酒店和愛彼迎客舍等地參加巡回演出。在去年9月的桑德斯潘斯錦標賽上，他在經過加時賽鏖戰後獲得亞軍後，回到酒店流下了眼淚。不過，這次酒店對他來說並不是“眼淚沾濕的宿舍”。“今晚，我將在酒店等我所在的所有場所度過人生中最幸福的時刻。”

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