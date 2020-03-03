特朗普反應遲緩，彭斯是門外漢……美國應對新冠疫情“總體上困難局面”. March. 03, 2020 07:43. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、紐約=常駐記者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥疫情，美國各界對特朗普政府應對危機能力的批判正在加劇。在出現2名死亡者和確診者不斷增加的情況下，人們強烈指責特朗普政府因為要競選連任而仍然堅持沒有根據的樂觀論。《華盛頓郵報》1日以采訪20多名政府官員的結果為基礎報道說：“政府內部混亂、領導力缺失、信息不足等情況非常嚴重。”某高層官員吐槽稱，“處於完全混亂（complete chaos）狀態”。 有人還指出，特朗普總統任命律師出身的副總統邁克·彭斯而不是專業醫療人員為應對新冠疫情的總負責人，是壹個失策。身為虔誠的福音主義基督教徒的彭斯，在擔任印第安納州州長的2015年，曾因未能處理好州內發生人類免疫缺陷病毒（HIV）事件而受到指責。他有拒絕醫療專家關於更換註射針頭的建議，並對香煙和癌癥的關聯性表示懷疑的前科。 在野黨民主黨支持率第壹競選人、參議員伯尼·桑德斯在推特上辛辣地批評說：“任命了企圖靠祈禱來防控HIV的人。”參議員克裏斯·墨菲（民主黨、康涅狄格州）也表示：“提名不相信科學的人擔任負責人，這不是壹個明智的決定。”據悉，白宮部分人士提議“引進外部的醫療專家”，但特朗普直接表示反對，稱“這會被看作行政部門應對失敗，不能相信他們的忠誠”。 除彭斯外，白宮任命國務院負責世界衛生外交事務的官員德伯拉·巴克斯為新冠疫情特別代表的做法也受到批評。包括現任保健福祉部部長艾麗克斯·艾紮、副總統彭斯、特別代表巴克斯在內，光是負責人就有3人，屬於“房上建房”。代理總統辦公廳主任米克·穆爾韋尼接受彭斯的指示，指示各部門“通過副總統辦公室進行所有溝通”，也引發了爭議。這是因為，看上司的眼色將很難快速共享信息及準確傳達信息。 壹些官員準備不到位也受到批評。新冠疫情應對小組成員、國土安全部下屬的市民移民局（CIS）代理局長肯·庫奇內利在推特上留言說，“在哪裏能找到整理好的新冠疫情擴散的在線地圖？” 當天，華盛頓州當局表示，壹名患有舊病的70多歲男子在柯克蘭壹家醫院死亡。壹天前，在同壹家醫院也有壹名50多歲的男性死亡。《紐約時報》報道說，考慮到兩名死亡者，僅華盛頓州就有1500人可能因社區感染而患上了新冠病毒。據悉，除此之外，還有3名病情危重的患者，不排除死亡人數增加的可能。盡管如此，特朗普總統在競選現場仍然堅持，“新冠疫情將奇跡般地消失”，“民主黨的批評帶有政治意圖。他們的主張是新的謊報疫情（hoax）”。 彭斯當天表示：“特朗普政府不是對整個韓國，而是對大邱下達國務院禁止旅行的命令，這是特朗普總統的意思。”這被解釋為，與全面禁止入境的中國、伊朗不同，對盟國韓國給予了某種照顧。但艾紮部長在福克斯新聞節目中表示，“壹切（選項）都在桌子上”，暗示不排除將韓國全國指定為旅行禁止地區的可能性。

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