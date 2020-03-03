LG化學超越中國企業，在電動汽車電池領域居世界第二位. March. 03, 2020 07:49. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在上月全球電動汽車電池使用量排名中，LG化學超過中國最大的電池企業CATL(寧德時代新能源科技有限公司)，躍居世界第二位。有評價稱，在中國政府的偏向性補助金政策下被疏遠的韓國電動汽車電池企業成功開拓了歐洲等新市場，找到了出路。 2日，全球市場調查公司SNE Research以今年1月的電動汽車電池出貨量為標準，對企業的占有率進行了調查，結果顯示，LG化學以22.9%的占有率排在松下(27.6%)之後，位居第二。三星SDI和SK Innovation的占有率分別為5.1%(第4位)和2.8%(第7位)。至此，韓國3家電池企業的占有率合計達到30.7%，同比(14.2%)增長了一倍多。國內企業占有率總和超過30%尚屬首次。 國內三家公司都保持著快速增長的勢頭。LG化學今年1月的電池出庫量為1671毫瓦時，同比增加了2倍以上。同期三星SDI出庫量為371毫瓦時，增加了22.7%，全球排名從第6位上升到第4位。SK Innovation的出庫量也增加了2倍以上，從第12位上升到第7位。 從中國政府正式提供援助的2017年下半年開始，中國CATL成為世界最大的電池企業，直到去年也一直沒有失去第一的位置。中國政府一直以來以使用本國電池的環保車為中心，向消費者提供購買補貼。但隨著中國政府從去年開始逐漸減少對本國企業的補貼，情況發生了變化。進入今年以來，由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，中國內需市場受到巨大沖擊，依靠政府補貼和內需市場壯大的CTL、BYD、國軒高科、EVE等中國企業受到了直接沖擊。特別是CATL，與松下、LG化學相比，CATL去年的出庫量一直維持在2倍以上，但僅一個月時間就下滑到了第3位。 相反，韓國電池企業在中國市場陷入苦戰後，在除中國以外的國際市場上找到了突破口。他們開始通過提高技術競爭力，攻占歐洲和美國電動汽車市場。有業內人士認為，近年來歐洲電動車市場開始全面打開，這在一定程度上帶動了國內電池企業的爆發性增長。 SNE Research認為，韓國3家電池公司分別與歐洲汽車制造商簽訂了電池供應合同，形成了堅實的網絡。特別是，LG化學供應電池的雷諾電動車“ZOE”和奧迪的“E-tron EV”的銷量增加，市場占有率得以穩步提高。三星SDI方面，寶馬的“330e”、大眾的“帕薩特GTE”等車型的銷售勢頭也帶動了三星SDI的增長。SK Innovation是隨著Niro EV和Soul Booster等的銷售好轉而成長起來的。業內人士預測說：“短期內韓國3家電池公司將以歐洲市場為跳板全力奮戰，但中國企業也很有可能立即反擊，日本松下也依然健在，因此今年應該周密制定市場戰略等。”

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