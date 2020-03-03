在這種情況下，朝鮮進行短程導彈發射的挑釁. March. 03, 2020 07:49. by 申圭鎭, 韓相準 newjin@donga.com,alwaysj@donga.com. 朝鮮2日在江原道元山壹帶發射了兩枚短程導彈。這是自去年11月28日發射超大型火箭炮後時隔95天，也是今年以來首次進行挑釁。分析認為，文在寅總統在“3·1”節紀念儀式上提議南北保健合作，朝鮮時隔壹天以挑釁相回應，也是為了敦促美國轉變對無核化談判的態度。 據韓軍聯合參謀本部透露，朝鮮2日中午12時37分左右，在元山內陸以20秒為間隔連續發射了兩枚短程導彈。運載火箭最高飛行高度為35公裏，向東北方向飛行240公裏，最後墜落在東海上。韓美情報當局認為這是壹種新型短程彈道導彈，正在對此進行分析。 此次挑釁首先被解釋為是為了在新冠疫情危機和朝美間膠著局面下謀求內部的體制團結。韓國軍方壹名有關負責人表示：“據評價，朝鮮是在上個月28日聯合打擊演習的延長線上發射導彈的。”青瓦臺國家安保室長鄭義溶當天與國防部長官鄭景鬥、國家情報院長徐薰等召開了緊急相關部門長官會議。青瓦臺表示：“對於朝鮮采取導致軍事緊張的行動表示強烈憂慮”，“這不利於緩和韓半島軍事緊張局面的努力，我們敦促朝鮮停止這壹行動。”

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