迷上“洪尚秀風格”的國際電影節. March. 03, 2020 07:50. by 金哉希 jetti@donga.com. “赤裸裸地表現出日常(生活)欲望的導演。” 這是對在第70屆柏林國際電影節上憑借電影《逃走的女人》獲得銀熊獎導演獎的洪尚秀導演(60歲)的作品世界的評價。洪導演的作品通過男女的日常見面和對話，赤裸裸地展現了人類的欲望和偽善。從1996年長篇處女作《豬墮井的那天》到第24部長篇《逃走的女人》，以自傳故事為基礎，集中描寫人物的心理，構築了“洪尚秀電影”獨有的色彩。 洪導演作品的最大特點是日常生活。平凡的男女在工作場所或旅行地相遇，通過吃飯、散步、喝酒等瑣碎的日常對話來描寫人物的感情。男女主人公喝酒聊天的場面一定會出現在洪導演電影的日常生活中。在酒桌上，瑣碎的事情成為討論的主題，而真正登場人物想要表達的核心則被排除在外。初衷是暴露出隱藏的溝通界限。影評人尹成恩說：“從表面看雖然是平凡的角色，但通過各個人物之間的微妙的力學關系，將內心的矛盾、沖突、偽善如實表現出來，增加劇情的趣味性。正如查理-卓別林所說，‘遠看是喜劇，近看是悲劇’在洪導演的電影中也有所體現。” 洪導演的作品世界隨著戀人演員金瑉禧鞏固成為“人格面具(第一人稱敘述者)”，迎來了拐點。過去洪導演的電影主要描寫了男主角對不明確表達內心想法的女性人物的內心矛盾，在此過程中男主人公的“窩囊”表現得非常自嘲。電影評論家安崇範表示：“在現有的洪導演作品中，如果說女性人物是男性微觀欲望的對象，那麽從2010年的《玉熙的映畫》開始，就表現出了窺探女性欲望的意誌。在《獨自在夜晚的海邊》(2017年)中，通過金瑉禧這一人格面具表達了對脫離社會標準的生活的苦惱。”在金瑉禧獲得柏林電影節最佳女主角獎的《獨自在夜晚的海邊》中，詳細描寫了因無法承受與有夫之婦見面帶來的壓力而放下一切前往海外的英熙(金瑉禧飾)的心理變化。 將日常生活原原本本地展現出來的劇本特征在拍攝手法上也有所體現。洪導演沒有特別的技巧，喜歡全景、變焦拍攝等基本的技法。安評論家說：“洪導演經常使用不掐斷畫面的‘長鏡頭’技術，即使畫面中的被攝物體消失，也會在幾秒鐘內展示那個場面。沒有特別的技巧，原封不動地記錄時間和空間。通過這些，讓觀眾把註意力集中到人物的說話、行動和臺詞中隱藏的卑鄙欲望上。” 洪導演在國際電影節上不斷推出電影，成為了“電影節喜愛的導演”。電影評論家全贊一表示：“位於西歐社會的現代主義的特征是日常美學。洪尚秀的電影在法國、柏林等備受矚目是因為他的作品執意追究日常瑣事。洪導演沒有把社會信息和時代性裝進作品裏，而是在如實展現日常生活上下功夫。”

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