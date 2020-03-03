宦官王振之死. March. 03, 2020 07:50. . 1449年，52萬大軍從北京出發，奔赴山西省。這是皇帝英宗和英宗的師父宦官王振所率領的親征蒙古軍。由名為艾森的英雄指導的蒙古族壹派瓦剌族人向明朝舉起反旗，英宗隨即站出來要征伐瓦剌。明軍的優缺點極其明顯，優點少。幾乎唯壹的優點是火藥武器和利用這些武器的守城戰。特別是對於遊牧騎兵來說，效果非常明顯。不過，火器目前性能還不成熟，上野戰戰場還不是對手。比任何人都了解明軍弱點的人是軍隊指揮官。當瓦剌軍接近時，明軍指揮官們跪在地上哀求撤軍。但英宗和王振卻絲毫不為所動。 這次親征的主角不是英宗，而是宦官王振。然而，這種勇氣究竟從何而來，卻是個謎。除了推測是無知的勇氣之外，沒有其他理由。強行出征的理由是什麽呢？在王振看來，他是中國歷史上擁有權力之大前所未有的宦官。他的不正當斂財相當於中國幾年的財政。不可能沒有抨擊，似乎是為了平息這種抨擊，策劃了壹個巨大的活動。但是，就算可以欺騙皇帝和自己，也不能欺騙現實。 戰事剛壹打響，明軍慘敗。這時，王振才決定撤退。但是害怕承擔失敗責任的他，轉而逃向自己別墅所在的地方。據說，這是為了在別墅舉行宴會，安慰英宗的心。這壹失誤使他們被瓦剌軍趕上。王振被殺害，英宗被俘，明朝險些滅亡。容易賺錢，容易成功，就小看世界。如果用活動來搞政治，國民會顯得愚蠢，過於相信活動的力量。持國難於得國。作秀可以迷惑人，但不能解決問題。王振給我們的教訓是：欺世者終將自欺而自毀。

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