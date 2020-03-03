新冠疫情沖擊席卷制造業，必須檢查蔓延至金融領域的可能性. March. 03, 2020 07:50. . 三星電子、現代汽車等韓國招牌制造企業因新冠疫情暫時關閉了國內部分工廠，海外工廠的運營也受到了影響。從以服務業為中心的內需產業到制造業和出口，新冠疫情的影響正在擴散。 現代汽車蔚山工廠上個月28日出現新冠病毒感染確診患者，導致生產勞恩斯GV80·帕利塞德的第二工廠暫時停產。在此之前，三星電子也於上周在龜尾工廠和器興半導體工廠共發現了3名確診患者，因此關閉工廠，開始了防疫工作。本月1日，LG Innotek龜尾工廠出現確診患者，導致相關生產線暫時停產。 隨著禁止從韓國入境的國家增加到80多個國家，出差受阻，海外事業也受到了阻礙。LG化學決定在美國俄亥俄州玫瑰城建設與通用汽車公司合資的電池生產工廠，並計劃今年4月邀請美國總統特朗普出席開工儀式，但該計劃最終流產。原計劃於今年3月內完工的中國廣州LG顯示器工廠的完工及量產日程也變得不透明。 新冠疫情造成的經濟損失將十分廣泛和長期，是過去非典（SARS）和中東緊急呼吸征（MERS）疫情所無法比擬的。僅從上個月的出口來看，因零部件采購問題導致生產中斷的汽車部門減少了16%，2月份的單日出口額比去年2月份減少了11.7%。 更不用說已經遭受重創的內需了。受新冠疫情影響較小的1月份零售額比前壹個月減少了3.1%，但從空蕩蕩的餐廳、電影院、百貨商店等來看，不久後公布的2月份統計結果將比1月份更加嚴重。從信用卡業界統計的2月1日∼23日個人信用卡使用額來看，與1月份相比減少了45%。 昨天政府和執政黨討論了新冠疫情的預算追加更正計劃。為解決燃眉之急，需要迅速編制和執行。但實際上不少領域和企業、個體戶很難靠追更預算恢復原狀。去年，主要商業銀行對包括個體戶在內的中小企業的貸款超過了440萬億韓元，受不景氣的影響，貸款滯納率正在逐漸提高。 要密切觀察受實體經濟萎縮打擊的中小企業、個體戶的金融障礙或因家庭負債增加而發生金融危機的可能性。更進壹步說，除了采取追更預算等臨時措施外，有必要認真研究根本性的政策轉換，以加強虛弱的經濟體質，帶動企業擴大投資。

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