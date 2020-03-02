黃金時間兩周……呆在家裏防控新冠疫情. March. 02, 2020 07:46. by 李振漢 醫學記者·醫生、魏恩智記者、謝誌遠記者 likeday@donga.com,wizi@donga.com. 未來兩周！ 這是專家們為了防止新型冠狀病毒感染癥在全國擴散而提出的黃金時間。據保健當局和國內醫學團體1日透露，新冠病毒壹般在感染3~5天後出現癥狀。發現癥狀兩三天後，會向肺炎的方向發展。如果早期發現感染，治療需要兩周左右的時間。也就是說，經過兩周左右的時間，現在出現新冠病毒癥狀的患者可以得到恢復，從而防止潛伏期的所謂“影子感染源”的傳播。 專家們指出，在此基礎上，今後兩周裏，盡可能多的市民要待在家裏，盡量減少社會接觸，才能防止新冠病毒的擴散。因為這樣做，即使出現新的感染者，也能減緩傳播速度。專家們指出，必要時，全國中小學要推遲開學。大韓醫生協會會長崔大集（音譯）表示：“通過推遲開學時間，所有國民就像下大雨或下雪的日子壹樣呆在家裏，對扭轉新冠病毒暴增趨勢大有幫助。” 《東亞日報》以醫協和大韓醫院協會、大韓急救醫學會、大韓災難醫學會、韓國患者團體聯合會的建議為基礎，制定了“決定性兩周”期間要記住的信息和應該遵守的行為守則。盡量待在家裏遵守個人衛生守則是最基本的。在家的時候要備好常備藥，以防萬壹，要掌握可以打電話咨詢的醫院名單。 如果不得不外出，壹定要戴口罩，盡量減少與他人接觸。如果需要開會等多人聚在壹起，就不要互相對坐，而是用之字形排列位置，降低病毒傳播的可能性。企業要積極利用在家辦公和視頻會議等手段，讓市民盡量呆在家裏。 大韓急救醫學會理事長許卓（音）表示：“我們所有人都應該遵守兩周的行動守則，以保護正在崩潰的醫療系統，使新冠疫情處於可控制的範圍。”

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